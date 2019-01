Caen en picada las nuevas inscripciones en Covered California

El número de nuevos beneficiarios en los planes de salud de Covered California se redujo en casi un cuarto este año, en gran parte debido a que se eliminó la multa impuesta para las personas sin seguro, anunciaron funcionarios el miércoles 30 de enero.

Esta caída fue más pronunciada de lo esperado, y fue mayor que la de nuevos inscriptos en el mercado federal, cuidadodesalud.gov (healthcare.gov). Ocurrió incluso a pesar que Covered California, el mercado estatal de seguros de salud, gastó millones en publicidad para captar a nuevos beneficiarios durante el período de inscripción abierta que finalizó el 15 de enero.

En total, alrededor de 1,5 millones de californianos seleccionaron un plan de salud para la cobertura de 2019, una cifra similar a la del año pasado, informó la agencia. Pero la nueva inscripción se redujo en un 23.7%: 295.980 inscripciones, en comparación con 388.344 en 2018. A la vez, las renovaciones de planes se mantuvieron sólidas, con un aumento del 7.5%.

"Las acciones recientes a nivel federal parecen estar causando grandes caídas en la inscripción, lo que llevará a que haya más personas sin seguro y a primas más altas para todos los californianos", dijo Peter Lee, director ejecutivo de Covered California.

"La eliminación del mandato individual y de la penalidad parecen haber tenido un impacto sustancial en la cantidad de nuevos consumidores que se inscribieron para tener cobertura", agregó.

Según información preliminar de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), la nueva inscripción en el mercado federal de seguros de salud, el que utilizan 39 estados, cayó a 2.1 millones, un 15,8% menos que el año anterior.

La inscripción total fue de 8.4 millones, comparado con aproximadamente 8.7 millones en 2018.

La caída en la inscripción, especialmente si menos personas sanas se están inscribiendo, podría llevar a primas más altas, explicó David Panush, presidente de California Health Policy Strategies, una firma de consultoría con sede en Sacramento, y ex director de asuntos externos de Covered California.

“Cuando tienes menos personas saludables inscritas, eso tiene un efecto en el conjunto de riesgo (risk pool). "Y cuando tienes un grupo más enfermo, eso significa que las primas aumentan, aunque también lo hacen los subsidios", dijo Panush. "Pero para las personas del lado no subsidiado, eso es un gran problema".

De hecho, las tarifas de las primas ya han aumentado debido a la eliminación de la multa por no tener cobertura de salud, medida que entró en vigencia este año. Covered California dijo que el aumento de la tasa promedio para 2019 habría sido más cercano al 5%, en lugar del 8.7%, si no se hubiera eliminado la multa, como parte de la ley de impuestos que los republicanos aprobaron en 2017.

En su primer día en el cargo, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, se expresó a favor de un mandato estatal, que requeriría que todos los californianos tuvieran cobertura de salud. La legislatura tendría que aprobarlo, lo cual no está garantizado ni siquiera con una mayoría demócrata porque el mandato individual fue una de las disposiciones menos populares de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA).

Penalizar a los californianos sin seguro de esta manera podría generar una recaudación de aproximadamente $500 millones al año, dijo Newsom cuando reveló su propuesta presupuestaria a principios de enero. Sugirió también que ese dinero podría usarse para crear subsidios estatales para los californianos que luchan por pagar un seguro de salud.

La nueva inscripción cayó a pesar que Covered California gastó $40 millones en anuncios durante el último período de inscripción abierta, parte de un monstruoso presupuesto de $107 millones para marketing. En comparación, el gobierno federal gastó $10 millones en publicidad.

Expertos dicen que la publicidad es importante, pero no funciona por sí sola. "Necesitas los tres componentes: asequibilidad, un mandato y publicidad", dijo Panush.

Kevin Knauss, agente de seguros en Granite Bay, dijo que cree que la asequibilidad desempeñó el papel más importante en la reducción de nuevas inscripciones. Agregó que una economía fuerte significa que más personas tienen seguro de salud a través de sus trabajos, por lo que no necesitan comprar planes en el mercado.

"En mi experiencia, los precios altos son la principal razón por la que las personas no se registran, no es el fin de la multa", dijo Knauss. "Dicen 'no puedo hacerlo, no puedo costearlo'".

Al mismo tiempo, Knauss dijo que casi que se esperaba una caída en la nueva inscripción, dada la evolución del mercado.

"Tenemos que recordar que el mercado está saturado: Covered California existe desde hace un tiempo, y las personas que quieren comprar probablemente ya tomaron esa decisión", dijo.

Doreena Wong, directora de proyectos para Asian Americans Advancing Justice, una organización de derechos civiles, dijo que este año ha sido más difícil convencer a las personas para que se inscriban y renueven su cobertura.

El grupo, que forma parte de una colaboración estatal, recibe fondos de subvenciones de Covered California para alcanzar a la comunidad y para la inscripción, especialmente en las comunidades de inmigrantes y de bajos ingresos.

"Es difícil saber exactamente por qué, pero nosotros mismos hemos visto una baja de al menos un 10%", dijo.

Wong culpa a la eliminación de la multa, junto con el temor que hay en las comunidades inmigrantes como las razones que explican la baja en el número de nuevas inscripciones.