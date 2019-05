Latinos con mayor probabilidad de discapacidad por la artritis

La artritis afecta a todas las personas, incluso a niños, pero los hispanos tienen más del doble de probabilidades de quedar discapacitados y tener daños en sus articulaciones.

Según la directora del Programa de Reumatología de la Escuela de Medicina del hospital Albert Einstein en El Bronx de Nueva York, Irene Blanco, hay más de cien tipos de artritis pero son las inflamatorias, entre ellas la reumatoide y la gota, las causantes de discapacidades, y que pueden llevar a que un paciente necesite una cirugía de reemplazo, por ejemplo de una rodilla.

En un mes de mayo dedicado a concienciar sobre la enfermedad, la profesora y especialista explica que no tener un seguro médico o con una buena cobertura, el no poder salir del trabajo para acudir a una cita, no contar con recursos económicos, no tener un reumatólogo cerca y no poder comprar medicamentos caros que no los cubre un seguro son factores que inciden en la discapacidad.

Destaca que no hay suficientes reumatólogos en EE.UU. y que en ciertas zonas alejadas de las ciudades, las personas tienen que viajar horas para poder ver a este especialista.

El Colegio de Reumatólogos de EE.UU. ha advertido de que para el 2030 se habrán reducido estos especialistas en el país porque se acogerán al retiro mientras crece la demanda de los pacientes de una población que vive más.

"Mientras pasa todo ese tiempo hasta encontrar un reumatólogo y saber que tiene artritis reumatoide hay daños a las coyunturas. Por eso tiende a afectar más a los latinos y tener daño permanente de forma más común que otros grupos", indicó Blanco.

"No es necesariamente que los latinos vayan menos al médico, es que tal vez tengan menos recursos", afirma la reumatóloga, que nació en EE.UU, de madre ecuatoriana y padre cubano.

La artritis reumatoide ataca en específico articulaciones: las manos, muñecas, codos, hombros, rodillas, y causa bastante daño y discapacidad.

Clásicamente la reumatoide se encuentra en personas mayores de 50 años de edad pero puede afectar durante la juventud. "Afecta a todo el cuerpo así que la persona puede tener problemas con los ojos, del corazón, inflamación de los pulmones, entre otros, por eso es importante que vayan al reumatólogo", afirma.

Muchos desconocen de los alcances de la enfermedad, pero los que viven con la reumatoide pueden contar con una guía en español escrita por pacientes y supervisada por reumatólogos, lanzada por CreakyJoints, organización sin ánimo de lucro fundada en 1999 para educar y darles apoyo, que pueden hallar en https://creakyjoints.org.es.

Según los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), hay 4,4 millones de latinos adultos diagnosticados con artritis de todo tipo en este país; 37,2 millones de anglosajones y 4,6 millón de afroamericanos.

La razón para esta diferencia se desconoce, dice Blanco, pero lo que sí se sabe es que cuando desarrollan la enfermedad tienen más del doble de probabilidades de quedar discapacitados y tener daños en sus articulaciones.

La paraguaya Maraliz Campos sabe lo que es vivir con artritis reumatoide y del daño que puede causar. Durante muchos años estuvo de médico en médico en busca de saber qué causaba el dolor que sentía en su cuerpo.

Cuando finalmente recibió el diagnóstico, a los 25 años, no podía caminar, necesitaba de una silla de ruedas.

"Siempre me sentía débil pero no sabía que estaba conectado con la enfermedad. Es difícil decir a qué edad me comenzó el dolor porque tardó mucho llegar al punto en que me diagnosticaron", dice.

"Era un dolor diferente al que sientes cuando haces ejercicios. Es un dolor que está conectado, los brazos con el de la espalda. Sientes fuego, a veces electricidad", recordó Campos, que vive con otras enfermedades, y que pese al dolor enseña yoga en Nueva York.

Señaló que tras conocer que tendría que vivir con la reumatoide lloró y pensó que tenía dos opciones: "seguir sufriendo o cambiar mi manera de pensar y aceptarlo como una aventura, aunque no fue elegida, y fue lo que decidí".

Campos dice que comenzó a buscar información para encontrar que no había mucha. Por eso es ahora la portavoz latina de CreakyJoints y destaca que con la guía, que pueden descargar gratis, quiere que los latinos sepan "que tienen opciones, que pueden seguir viviendo y prosperando aunque tengan artritis".