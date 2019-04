Naibe Reynoso y Maritere Rodríguez Bellas ponen a leer a los niños en dos idiomas durante Festival de Libros 2019

La periodista Naibe Reynoso arrancó el Festival de Libros 2019 este sábado por la mañana en el campus de la Universidad del Sur de California al presentar su libro para niños “Be Bold, Be Brave!”.

El trabajo de Reynoso destaca la historia de 11 mujeres latinas que han dejado huella en Estados Unidos, entre ellas la fallecida cantante Selena Quintanilla.

“Como madre me puse muy triste al escuchar el mensaje que daban los medios de nuestra comunidad. Yo quería darles a mis hijos un ejemplo de nuestra comunidad, que ha hecho cosas increíbles, que han sido mujeres increíbles, que han sido astronautas, ingenieras, periodistas. Quería contrarrestar esos mensajes negativos que los niños están escuchando y que les está afectando”, indicó Reynoso sobre los motivos de este proyecto.

Reynoso eligió a 11 mujeres latinas y confiesa que fue una elección difícil, pero se enfocó en la variedad, al elegir a mujeres de diferentes profesiones, logros y de distintas partes del país.

“El ambiente de ahora, en contra de los latinos, es lo que me dio ese último empuje para publicar este libro”, dijo Reynoso, quien está trabajando en otros libros que motiven a los niños.

En la segunda presentación de la sesión matutina en el escenario de Los Angeles Times en Español, la puertorriqueña Maritere Rodríguez Bellas también presentó su libro infantil “La Isla de Luisito”, además de hablar de la importancia de ser bicultural y bilingüe.

“Es muy importante estar aquí porque los adultos somos los primeros ejemplos para todos los niños”, dijo Rodríguez Bellas sobre la presencia de miles de angelinos en este festival anual.

“La Isla de Luisito” fue descrito por Rodríguez Bellas como una “carta de amor que quiso escribirle a Puerto Rico”. El proyecto de la graduada con una maestría en Pepperdine University fue realizado en conjunto con la organización ReadConmigo.org.

“La historia de Luisito fue como la de muchos chiquitos, que después de que pasó el Huracán María, tuvieron que dejar la isla. Se sabe que los niños siempre están tristes por haber dejado lo que tenían antes”, añadió Rodríguez Bellas sobre su primera publicación bilingüe para niños.

Rodríguez Bellas relató que se enfocó en la educación bilingüe debido a que tenía tres culturas en su hogar, la puertorriqueña, la griega (de su esposo) y la estadounidense, y necesitaba encontrar un balance entre los dos idiomas.

“Me pareció importante ofrecer, convertirme en la voz de los padres latinos, sobre todo aquí en Los Ángeles, cuando no habían recursos, no había Google, y no habían muchos libros”.

El Festival de Libros continúa este domingo a partir de las 10 a.m. en USC.