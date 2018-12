Rituales de fin de año

Cerrar un ciclo es terminar el año de una manera en la que tú te sientas bien contigo.

La doctora Georgette Rivera te ofrece consejos para que finalices el 2018 con un mayor nivel de conciencia.

"Cerrar un ciclo es no quedarte como en un débito, pudiste pedirles perdón a las personas que ofendiste, terminar algo que te propusiste durante los 365 días de año".

"Fuiste mucho más consciente de quién eras en ese lapso de tiempo y trataste de no llevar a cabo el karma, es decir, estar consciente de lo que estás haciendo, reparar en tus faltas".

"Es dar las gracias por algo en lo que te hayan ayudado, tener la conciencia de hacer tus cosas sin hacerle daño a los demás y otros ciclos importantes son los afectivos porque muchas veces terminas un año queriendo tener una reconciliación con personas con las que en el pasado o en el mismo presente tienes algún tipo de resentimiento negativo", explica Rivera, única mujer en América Latina que ejerce la podomancia (lectura de la planta de los pies).

Para cualquier cambio que desees en tu vida en 2019 necesitas ejercitar la voluntad y pasar de la intención a la manifestación de tus propósitos.

"De la intención al hecho hay mucha distancia, como el binomio metafísico de Aristóteles, pasar de la potencia al acto es toda una serie de circunstancias que nos llevan al crecimiento, a la maduración y a la oportunidad de poder progresar en el ámbito espiritual, mental porque eso te permite crecer, avanzar, desarrollarte como ser humano".

"El perdón tiene que ver con eso, con seguir expandiendo nuestra conciencia porque sino no podemos ir a un lugar más elevado, el cerrar ciclos implica dejar atrás el ego, el orgullo y muchas otras cosas que a veces las personas no están dispuestas a dejar porque incluso cuando viene el dolor y lo pueden sanar es el dolor o el odio lo último que los une a una persona y no lo quieren dejar ir", revela.

Georgette propone que 2019 sea un nuevo libro abierto para ti en el que tendrás la oportunidad de hacer bien las cosas.

"Puedes llenar el libro de bullets en los que digas ya no voy a juzgar, no voy a hablar de los demás, tienes que ser sumamente honesto, es volver al origen, a lo simple, a fluir con la naturaleza, con la naturaleza misma de las cosas, de las personas, del clima".

"Las cosas son como son y no como yo quiero que sean, en el momento en que aprendes a aceptar la voluntad de cómo están pasando las cosas, creces", subraya.

Cierra este ciclo que te dejó el 2018 y comienza a escribir las hojas en blanco que te brinda el 2019.

Ritual de fin de año

Si quieres viajar un ritual que nunca falla es sacar la maleta que tengas más vieja en casa, la limpies con toda la intención de limpiar, de todo lo que ya te ayudaron y cargaron, le saques todo y a las 12 en punto salgas corriendo hacia el norte.

Piensa un lugar al que quieras ir y visualízate mientras vas corriendo y vas dando gracias por todo lo que viviste, por todos los lugares que conociste.

Pide que esa maleta se llene de todas las cosas que te están haciendo falta en este momento puede ser esperanza, fe, amor, alegría, paz y sobre todo mucho equilibrio, entonces puedes pedir economía.

Es un trayecto de 5-6 minutos donde corres con toda la intención y bajas la maleta tranquila y te puede ayudar a que sientas mucha energía después de haber corrido, que te sientas con bríos de volver a empezar.

