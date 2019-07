Tu horóscopo para HOY sábado 6 de julio

Aries: Es tu ciclo de soluciones fuertes, quizá dejar a quien no te conviene, plantear una separación definitiva o terminar algo. Hay un toque de fortuna muy positivo en tu vida económica.

Tauro

Estarás muy atareado no solo con tu empleo habitual sino con una gran cantidad de labores domésticas y tendrás que hacer muchas cosas en casa. No te impacientes, organízate como tu sabes, utiliza tu sentido de disciplina y verás.

Géminis

Separa una cantidad de dinero para una buena compra que estás a punto de efectuar en estos próximos días. Tu vida económica está en un ciclo de crecimiento, asociado con viajes de negocios y un traslado temporal de empleo.

Cáncer

Posiblemente notes una actitud algo extraña en la persona que te interesa y esto podría preocuparte mucho, pero debes mantener tu espíritu alegre y confiado para que no te afecte emocionalmente. El amor que esperas llegará pronto.

Leo

Recibirás noticias legales altamente prometedoras que te animarán a seguir insistiendo en la búsqueda de un empleo más remunerativo y en consonancia con tus necesidades personales urgentes, capacidad y facilidad para transportarte.

Virgo

Haz lo tuyo con confianza. Hay planes económicos que requieren ajustes y también una actitud más decidida de tu parte. Eres tú, y nadie más, quien debe vigilar tu dinero y economía. No te dejes intimidar por quienes tienen más que tú.

Aquí están los atletas mejor pagados del mundo en 2019, de acuerdo a Forbes. Las millonarias cifras son ganancias totales de cada deportista. (HOY Los Ángeles) (HOY Los Ángeles)

Libra

No vayas a la cama antes de haber tomado algún té descafeinado de tilo o algún tipo de cocimiento relajante, pues el día será muy excitante y podrías tener insomnio o dificultades para conciliar el sueño y pasar una noche tranquila.

Escorpión

Los trabajos innovadores están muy favorecidos en este ciclo de tu horóscopo chino y las posiciones astrales existentes estimulan tu creatividad y sentido de originalidad. Dale rienda suelta a tus expresiones y verás cómo logras hacer algo diferente en tu empleo.

Sagitario

Nuevos horizontes económicos se empiezan a vislumbrar en tu vida. Quizá se trate de matrimonio, una asociación comercial o una situación nueva causada por el azar en la que haya muchas posibilidades de ganar dinero muy pronto.

Estas figuras permanecen en la memoria de sus seguidores por su legado en el mundo del espectáculo y por la pelea que dieron a la agresiva enfermedad. (HOY Los Ángeles) (HOY Los Ángeles)

Capricornio

Si te sientes atraído hacia una persona que te proporciona una estabilidad económica no te sientas mal ni confundas tus sentimientos. No hay nada malo en tal relación. El amor y la seguridad material no tienen por qué entrar en conflicto.

Acuario

Todo fluye como debe. Aparta de tu mente tantas ideas negativas y avanza confiadamente hacia el futuro con la seguridad que lograrás tus metas laborales tan pronto como te pongas a trabajar en una dirección sin mirar hacia los lados.

Piscis

Un objeto nuevo captura tu fantasía e imaginación. Antes de comprarlo pregúntate honestamente si lo necesitas o no pues así evitarás contraer deudas nuevas y complicarte innecesariamente en tu vida financiera y tus créditos.