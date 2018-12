El horóscopo de HOY viernes 28 de diciembre

Aries: Alguna cosa estará molestando a un miembro de la familia, y esta persona no parece inclinada a contarlo. Busca la manera de solucionar los conflictos para que no sufras mas delante.

Tauro

Tu intuición estará temporalmente bloqueada, por consiguiente no puedes descubrirlo por ti misma. No lo intentes: probablemente esté enterrado profundamente dentro de esta persona.

Géminis

Déjale en claro que estás allí para ella si te necesita, y luego permítele seguir su camino. No dejes que esta situación te haga dudar de la necesidad y respeto de esta persona por ti.

Cáncer

Hoy es un día propicio a la diversión. Si tienes que trabajar, llévate el buen humor contigo y contágialo a tus colegas.

Leo

Si no trabajas o tienes libre, el momento es ideal para ir al cine y verte una película cómica, o invitar amigos a una partida de un juego de sociedad; en todo caso, el ambiente te invitará a irradiar las buenas ondas y divertirte, qué es lo más importante.

Virgo

Hoy de repente dudarás de aquella meta en la que has trabajado por largo tiempo y en la que habías colocado mucha esperanza y seguridad. Esto no significa que ya no la consigas nunca más.

Libra

Por ahora solo necesitas trabajar un poco más duro y reconstruir tu confianza. Mañana tus dudas podrá resultar algo del pasado. Trabaja duro y sigue adelante.

Escorpión

Aunque casi todo en tu vida parece andar de maravillas, hoy sentirás pánico. Tendrás un ataque de pánico que no durará. Sin embargo, es posible que esto se deba al surgimiento de tus más profundas inseguridades.

Sagitario

No lo analices demasiado y no le prestes atención a las dudas expresadas por los demás. Cree en ti misma, continúa trabajando duro y sigue adelante.

Capricornio

¿Qué es la vida sin algo de aventura? Has estado en la misma vieja rutina por mucho tiempo. ¿Por qué no hacer un viaje a algún sitio exótico? Es más fácil de lo que piensas.

Acuario

Algunas llamadas a las agencias de viajes y estarás con tus maletas listas y en el avión en una semana. Aunque no puedas irte inmediatamente, planificar el viaje y hacer las reservas simplemente harán maravillas en tu humor.

Piscis

Hay situaciones discordantes debido a deseos de cambio que a otras personas les parecen fuera de orden o al menos sorpresivos.