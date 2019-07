El horóscopo de HOY sábado 13 de julio

Aries: Hoy solo tienes que ser cuidadoso en las formas, y no denotar suficiencia. Los proyectos laborales serán consecuencia de tu energía, muévete en forma inteligente, a pesar que la situación del entorno no te ayude. Sé prudente y conservador, no llegues a límites absurdos.

Tauro

Este día es favorable para alcanzar un sentido más real de la propia identidad por medio de actividades sociales, humanitarias o políticas. De alguna manera, sientes que tu identidad debe estar vinculada con una unidad mayor que tú mismo.

Géminis

Estás por ingresar a un círculo de amigos, un grupo o una institución con metas filantrópicas, y quizá pienses, incluso, que el reconocimiento personal puede ser obtenido mediante la pertenencia a un grupo o una organización.

Cáncer

Es un momento oportuno para encontrar soluciones a problemas de celos o dejar atrás las consecuencias de infidelidades descubiertas. Si no tienes pareja este será un momento de sorpresas.

Leo

El equilibrio de tu espíritu y una elevada cuota de racionalismo, te mantendrán fuera de peligro; pudiendo capitalizar las ventajas que este tiempo te reserva. Este periodo puede tener efectos estimulantes sobre tu psique y especialmente sobre las facultades subjetivas de la imaginación y la memoria.

Virgo

Este es un momento favorable para toda actividad que requiere el contacto con el público, especialmente con el sexo opuesto. Es un periodo en el que puedes llevar una vida muy activa y variada, con rápidos cambios de lugar y de ambientes.

Libra

Es muy probable que se potencie tu actividad sexual tanto en el ámbito de tu pareja, así como con una amante. En el equilibrio encontrarás la distensión y el respiro que necesitas, para compensar todas aquellas diferencias vinculadas con el desarrollo de tu economía.

Escorpión

Hoy Venus estimula el deseo de disfrutar y divertirte. Quizá sientas más que nunca el deseo de acudir a determinados espectáculos, conciertos o museos, o tal vez sientas el impulso de dar tus primeros pasos en la expresión artística.

Sagitario

Es un buen momento para la creatividad, los actos sociales y las actividades comerciales, ya que rebosas de ternura hacia todos los que te rodean y aprecias más de lo habitual el lado hermoso de la vida.

Capricornio

aprende a no desalentarte, ni deprimirte, por aquellas preocupaciones amorosas. Por el contrario, probablemente este sea un tiempo excepcional para encontrar el rumbo correcto, para entrar en estadios más felices; tu inteligencia, impondrá sin problemas su fuerza sobre el espíritu.

Acuario

Estas en un tiempo favorable para encarar las soluciones a los problemas monetarios más inmediatos. Tu ímpetu no será defraudado y te sorprenderá la escasa resistencia que las circunstancias han de ofrecerte.

Piscis

Es un buen día para analizar a fondo tus sentimientos y separar lo real de lo falso. Te atraen las áreas más secretas y oscuras de tu personalidad, y no te importa tratar de algunos problemas especialmente delicados, en particular aquellos que se refieren a tus relaciones personales.