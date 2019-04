La gran condición física de Cristiano no es solo por vanidad

Los abdominales que Cristiano Ronaldo constantemente exhibe en las redes sociales no son simplemente para la vanidad.

Las conocidas condiciones físicas del astro portugués le han permitido mantenerse en un excelente estado de salud a lo largo de su destacada carrera.

Ahora que el goleador de Juventus se recupera de una leve lesión en el muslo derecho, vale la pena recordar la ínfima cantidad de partidos que se ha perdido por lesión.

Antes de esa lesión, Cristiano participó en 36 de los 39 partidos que jugó la Juve esta temporada, de titular en 34 de ellos. Las únicas veces que no jugó fueron porque el técnico Massimiliano Allegri quería que descansara o porque fue expulsado con tarjeta roja.

Incluso en septiembre cuando una mujer lo acusó en los tribunales de haberla violado en Las Vegas en el 2009 — lo que él niega — el delantero no faltó a ningún partido.

"Cristiano es el mejor jugador del mundo", declaró el presidente de la Juventus Andrea Agnelli. "Cuando él está en la cancha uno se siente seguro".

Ante de la Juventus, era el Real Madrid el que se beneficiaba de las rápidas recuperaciones de Cristiano.

En mayo, el jugador se lastimó un tobillo en el clásico contra el Barcelona, pero solo se perdió dos partidos y regresó a tiempo para que el Madrid derrotase a Liverpool en la final de la Liga de Campeones.

En diciembre de 2017, Ronaldo se lastimó la pantorrilla en la final del Mundial de Clubes pero al mes siguiente ya estaba en la cancha otra vez. Entre 2016 y 2017, sufrió tres lesiones distintas y sin embargo se ausentó.

Cristiano no pudo jugar en los tres primeros encuentros del Madrid de la temporada, incluyendo uno contra Sevilla en la Supercopa Europea, pues se estaba recuperando de una lesión en la rodilla que sufrió contra Francia en la final de la Eurocopa de 2016.

En diciembre de ese año se lesionó el muslo y se perdió sólo un partido. A comienzos de 2017 se fracturó la mano, pero también, se perdió sólo un partido.

En el Mundial de 2014, Ronaldo jugó para Portugal a pesar de sufrir tendinitis y una lesión del muslo.

También se lesionó un tobillo cuando jugaba con Portugal en octubre de 2009 y tuvo que estar fuera siete semanas, y debido a una fractura de rótula se perdió 11 encuentros a inicios de la temporada 2008-09.

Ronaldo, de 34 años, parece estar tan consciente de su cuerpo que se autodiagnosticó al sufrir su lesión más reciente, diciéndole a la prensa portuguesa que "debería estar de vuelta en una o dos semanas".

Tendría la razón, ya que Allegri no descartó que pueda estar la semana próxima para la visita a Ajax en los cuartos de final de la Champions.

La Juventus le necesitará, lo cual se evidencia cuando firmó una tripleta ante el Atlético de Madrid en los octavos de final, para revertir una desventaja de dos goles tras la ida.

Los hinchas de la Juve encontraron algo de alivio cuando el luso publicó un video en Instagram en el que aparece nadando en una piscina, con pesas sujetas en sus tobillos. "Trabajando fuerte en mi recuperación", escribió.

Al día siguiente, Cristiano compartió la imagen en lo que pareció ser una sesión de hidromasajes tras nadar, más otra foto en la que exhibió los músculos del dorso.

Cristiano lleva 19 goles en 26 partidos de la Serie A, a dos del líder de la tabla de cañoneros, Fabio Quagliarella de Sampdoria.

Juventus necesita un par de victorias más conquistar un octavo título seguido de la Serie A, pero otro scudetto no fue lo que propició a Juventus para fichar a Cristiano del Madrid por 100 millones de euros en julio.

Su objetivo declarado es coronarse en la Champions, algo que Cristiano logró con el Madrid las últimas tres temporadas. Desde la última vez que la Vecchia Signora se proclamó campeón de Europa, en 1996, ha perdido cinco finales.

"Cuando sufres una lesión muscular, hay que tener mucho cuidado", dijo Agnelli. "Por un partido te expones a perder los próximos dos meses".

Pero Cristiano no pretender estar alejado tanto tiempo.

