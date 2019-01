Claudia Umpiérrez, la arbitra uruguaya que se prepara para un nuevo Mundial

La árbitra uruguaya Claudia Umpiérrez proviene de una "familia futbolera" con un padre entrenador, un tío exfutbolista y un abuelo y una tía referís, y si bien aseguró a Efe que nunca estuvo en sus planes seguir sus pasos, hoy, a sus 35 años, se prepara para pitar en su segundo Mundial femenino.

La colegiada explicó que practicó el balompié hasta los 16 años, cuando decidió acompañar a su tía a un curso de arbitraje para hacerlo juntas, algo que no pudo llevar a cabo por ser menor de edad.

Finalmente, en 2003, cuando ya había abandonado su ciudad natal Pan de Azúcar, en el sureste de Uruguay, y estaba instalada en Montevideo estudiando abogacía, pudo seguir adelante con su idea.

"Me enteré de que había un curso de árbitra y el interés se me despertó más que nada por el hecho de aprender la regla y de repente poder hacer algo de plata para mantenerme, porque mis padres obviamente me pagaban el alquiler, la comida, etcétera así que era una manera de ayudarlos", explicó.

Tras culminar el curso en 2004, comenzó a pitar en juveniles donde arbitró Sub-14, Sub-15, fútbol femenino y algún partido de Sub-17.

"Hice cuatro años de cuarta categoría, subí a tercera, hice un año solo, después estuve seis años en segunda y ahora este es mi tercer año en primera división de Uruguay", remarcó.

En el paso por las distintas categorías, la colegiada subrayó que hay muchos cambios porque en el medio hay maduración, experiencia y "heridas de guerra, de batallas de repente ganadas y otras perdidas".

La uruguaya, quien en 2010 se transformó en internacional, remarcó que ese "fue un clic" en su carrera, ya que en el 2012 pitó en el Mundial Sub-17 de Azerbaiyán y comenzó el proceso que la llevó a dirigir el Mundial de Canadá 2015.

Cuatro años después y con la confirmación de la designación para el Mundial de Francia, la uruguaya aseguró que vive "un sueño maravilloso, totalmente impensado".

"Cuando terminó el Mundial de Canadá, que estuve de cuarta en la final, nunca pensé que iba a estar de vuelta en otro proceso", aseveró.

A cinco meses del comienzo de una nueva Copa del Mundo, Umpiérrez, quien resaltó que hay días que descansa menos de lo que debería porque la rutina la "complica", dijo que tiempo atrás le prometió a sus padres que si era convocada les regalaría los pasajes para que fueran a verla en algún partido.

Además, espera que su esposo y su hija también puedan acompañarla.

"En Canadá (mi hija) tenía un año nada más y ella no se dio ni cuenta, la que extrañaba más fui yo. que estuve 42 días lejos y se hizo largo. pero ahora se nos hace mas largo a las dos", aseveró.

Pese a esto, cree que cuando la pequeña "sea mas grande" va a entender que "cuando uno ama algo tiene que ponerle pilas y trabajar y hacer todo" para conseguirlo.

Asimismo, remarcó que si su hija quiere ser arbitra la va a apoyar en su decisión.

Umpiérrez, quien pita tanto en el fútbol femenino como en el masculino, explicó que, pese a los gritos que recibe desde las tribunas, nunca se sintió agredida por un tema de género y que le encanta que más mujeres se sigan anotando a realizar el curso de jueza.

Por otra parte, aunque todavía no se sabe si se utilizará el videoarbitraje (VAR) durante el Mundial de Francia, la uruguaya resaltó el uso de la tecnología en el fútbol.

"Creo que para los árbitros es fabuloso, es una garantía de que vos podés arbitrar mas tranquilo sabiendo que si hay un error grosero por una situación que no pudiste percibir en campo hay un compañero que en determinadas situaciones va a poder ayudarte", comentó.

Para la referí, el VAR es "fundamental" no solo por el juego limpio y por hacer justicia, sino también para ayudar a la carrera de un juez.

"El error del jugador se perdona (...), el del árbitro no se perdona y no se olvida", subrayó.