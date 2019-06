Risas, tequila y orgullo LGBTQ: Cómo un podcast fortaleció el vínculo entre una madre mexicana y su hijo homosexual

Josefina Guerrero y su hijo José Guerrero se consideran los mejores amigos. Pasan el tiempo platicando, pero sobre todo riendo. Así lo contaron mientras se tomaban un tequila y grababan el más reciente episodio de su podcast “JoséFina”.

De mes en mes, desde hace un año, se reúnen en casa de la madre para platicar, lo que ha fortalecido su relación, contó Josefina; ambos esperan inspirar a otros padres e hijos —sin importar su orientación sexual— a pasar más tiempo juntos.

Al crecer en un pueblo rural en Guerrero, México, Josefina, de 56 años, nunca escuchó la palabra "gay", explicó.

En su familia y pueblo natal, la palabra utilizada para referirse a un hombre que le atraen los hombres, es un término homofóbico y ofensivo en español, dijo esta madre de cuatro.

"Hasta el día de hoy, (ser homosexual) todavía está mal visto en mi pueblo", agregó.

"En mi familia, tener una persona gay en la familia no es (percibido) como algo bueno. Pero para mí, mi hijo es maravilloso y en el momento en que salió (del clóset) lo acepté con los brazos abiertos".

José confesó a sus padres que es gay el día antes de irse a la universidad, cuando tenía 18 años. Escribió una carta e imprimió dos copias.

Josefina recuerda que su esposo abrazó a José justo cuando terminó de leer la carta.

Laura Rodriguez/Hoy José Guerrero y su madre Josefina Guerrero beben tequila mientras graban su podcast ‘JoséFina’. José Guerrero y su madre Josefina Guerrero beben tequila mientras graban su podcast ‘JoséFina’. (Laura Rodriguez/Hoy)

"Él le dijo que no importaba (su orientación sexual) y que siempre será nuestro hijo; nuestro bebé”, dijo la madre.

José, ahora de 30 años, y su madre, revivieron ese momento, los sentimientos y temores en el más reciente episodio de su podcast “Orgullo LGBTQ+”.

José y Josefina discutieron, con humor y entre español e inglés, los estigmas y estereotipos que existen dentro de la comunidad mexicoamericana contra la comunidad gay.

José cuenta que al principio su madre dudó en participar en el podcast. Pero él insistió. Como hombre gay y latino de segunda generación, José argumentó que, a través de esas conversaciones, quería disminuir las brechas generacionales con su madre, de primera generación.

Josefina, eventualmente accedió.

Así comenzó “JoséFina” en SoundCloud en junio de 2018 y continuaron la serie en Spotify un año después. José quería “coleccionar (las) historias”, que le contó su madre cuando era niño.

Dice que admira profundamente la humildad, el corazón amoroso y el ingenio de su madre a pesar de los obstáculos que ha enfrentado desde que emigró a Estados Unidos.

Pronto se dieron cuenta que hacer el podcast significaba más que conversar sobre los recuerdos; también creaban nuevos recuerdos. A veces graban sus conversaciones, que van desde política hasta la boda de su hermana, mientras cenan.

Otras veces sólo toman tequila y ríen.

"El podcast nos da tiempo para estar juntos, divertirnos y reír", dice José.

"Disfrutamos el momento", agregó Josefina.

José dijo que el programa también les da la oportunidad de tener discusiones reflexivas sobre sus diferentes perspectivas acerca de la sexualidad y la salud mental.

Para ellos, el podcast se ha convertido en una manera de reflexionar sobre esas perspectivas para entenderse mutuamente y a sus generaciones.

Un situación similar a la de muchos millennials latinos y sus padres criados en México y en Estados Unidos respectivamente, dijo José.

"Como mexicanos nacidos en este lado (de la frontera) y (también como) 'millennials', somos buenos para hablar sobre ideales progresistas. Pero muchas veces nos olvidamos de nuestros familiares mayores”, explicó José.

“Creemos que están atrapados en sus viejas costumbres y que no van a cambiar. Hay momentos en que no entendemos de dónde vienen nuestros padres. No entendemos sus costumbres y, por lo tanto, juzgamos y rechazamos lo que creen".

Los dos dicen que esperan que otros padres y sus hijos puedan darse cuenta de que pueden tener mejor comunicación entre ellos y así una mejor relación.

“A veces no nos damos cuenta de los sacrificios que han hecho nuestros padres”, dijo José.

La madre agregó que los padres pueden aprender a "abrir sus corazones y escuchar a sus hijos para construir confianza para que se sientan cómodos de compartir sus miedos y problemas".

Agregó que muchas veces, los niños no se sienten lo suficientemente valientes como para salir del clóset por temor a cómo podrían reaccionar sus padres y eso causa más trauma en sus vidas.

“Los padres pueden ser crueles”, dijo Josefina.

“Ojalá José me lo hubiera dicho antes. De esa manera, no habría tenido que sufrir solo durante todos esos años ".

—Laura Rodríguez contribuyó a este reportaje