Los vehículos eléctricos tienen un largo y duro camino hacia su futuro andar

En una encuesta publicada en el 2018, por la triple AAA, esta informó que el 63% de los estadounidenses no estaban convencidos de comprar un vehículo eléctrico todavía.

La falta de estaciones de carga, es la principal razón que los consumidores no están considerando la compra de un vehículo completamente eléctrico (EV).

Pero otro informe publicado esta semana por “Morning Consult”, encontró pocos cambios en la disposición de los estadounidenses a comprar un EV.

Alrededor del 62% de los encuestados dijo que la falta de estaciones de carga hace que sea menos probable que consideren comprar un EV.

Para el 60% de los encuestados, ellos piensan que el mayor costo inicial de un EV también es una preocupación.

Según un informe publicado por BloombergNEF, el sitio pronostica que las ventas unitarias de EV aumentarán de las ventas de1.1 millones en todo el mundo el año pasado, a 11 millones en 2025 y luego aumentarán a 30 millones en 2030, ya que los EV establecen una ventaja de costo, (menos reparaciones, y menos piezas), sobre el motor de combustión interno de los vehículos normales.

China liderará esta transición, donde las ventas representarán casi el 50% del mercado mundial de EV en 2025 y el 39% en 2030.

En 2040, se prevé que se venderán unos 60 millones de EV, lo que equivale al 55% de los servicios ligeros globales en el mercado de vehículos.

Según los encuestados por Morning Consult, más de nueve de cada 10 (93%) de los que dicen que es probable que compren o arrienden un EV, dicen que los ahorros en gasolina son el factor número uno que impulsa su decisión.

Casi tantos (89%) dijeron que el menor impacto ambiental de los EV es un factor importante, y el 87% dijo que la reducción de emisiones también es importante.

Si bien la autonomía del vehículo y las estaciones de carga, siguen siendo la principal preocupación para los posibles compradores de EV, casi la mayoría mencionó el alto costo inicial de un EV.

Un Tesla Model 3 completamente eléctrico ahora cuesta alrededor de 35,000 dólares, para el modelo estándar con un alcance de alrededor de 220 millas, mientras un Toyota Corolla bien cargado con un motor de gasolina, cuesta alrededor de 24,000 dólares.

Incluso con un crédito fiscal federal de $ 3,750 disponible para compradores del Modelo 3 (hasta julio, cuando el reembolso se reduce a la mitad antes de desaparecer por completo en enero de 2020), la diferencia de precio sigue siendo significativa.

En la encuesta de Morning Consult, dice que entre los posibles compradores de EV’s, el 80% dijo que los créditos fiscales o las rebajas serían importantes en su decisión de compra.

A pesar de que los vehículos eléctricos han estado disponibles por varios años, el analista principal de proyecciones de motores de IHS Markit dijo a Morning Consult:

"La gente ya sabe lo que tiene cuando compra un vehículo con motor de combustión interna, mientras con un vehículo eléctrico con batería, requiere una nueva identificación y relación completamente diferente con el vehiculo.

Morning Consult cita en un informe de McKinsey, estimando que los costos de producción para un fabricante de EV’s son 12,000 de dólares por vehículo más altos que los vehículos de gasolina comparables.

Además la mayoría de los fabricantes de equipos originales y adicionales para un vehículo normal, no obtienen beneficios de la venta de EV’s, que no requieren nada extra para un inexistente motor, por lo que esto no es una fórmula para el éxito a largo plazo.

Todo cambia en California

Según los datos de la Asociación de Concesionarios de Autos Nuevos de California citados por el sitio Electrek, las ventas de vehículos completamente eléctricos en el estado representaron el 5.6% de todas las ventas de autos nuevos en el primer trimestre de este año, por lo que la baja tendencia de comprar EV’s, puede tener una excepción en este estado.

De aproximadamente 20,500 ventas totales en California durante el primer trimestre de este año, casi 16,000 fueron modelos Tesla 3.

California ofrece a los compradores de un EV un reembolso de 4,500 dólares, y el estado tiene más de 20,000 estaciones de carga. No es de extrañar que sea considerado uno de los estados más ecológicos de América.

La extraña historia del EV1

El EV1 fue un automóvil eléctrico producido y arrendado por General Motors de 1996 a 1999.

Fue el primer vehículo eléctrico producido en serie y diseñado para este propósito de la era moderna de un importante fabricante de automóviles, el primer automóvil de GM diseñado para ser un vehículo eléctrico desde el principio, además de ser el primer y único automóvil de pasajeros en comercializarse bajo la marca corporativa.

La decisión de producir en masa un automóvil eléctrico se produjo después de que GM recibiera una recepción favorable para su automóvil conceptual de impacto 1990, en el que se basó el diseño del EV1.

El EV1 se puso a disposición mediante acuerdos limitados de solo arrendamiento, inicialmente para los residentes de las ciudades de Los Ángeles, California, y Phoenix y Tucson, Arizona.

Los arrendatarios de EV1 fueron oficialmente participantes en una evaluación de ingeniería en el mundo real y un estudio de mercado sobre la factibilidad de producir y comercializar un vehículo eléctrico para pasajeros en selectos mercados, realizado por el grupo de vehículos de tecnología avanzada de GM.

Los autos no estaban disponibles para la compra, y se podían reparar solo en los concesionarios designados de Saturn. Un año después del lanzamiento del EV1, también se lanzaron programas de arrendamiento en San Francisco y Sacramento, California, junto con un programa limitado en el estado de Georgia.

Si bien la reacción de los clientes al EV1 fue positiva, GM creía que los autos eléctricos ocupaban un nicho poco rentable del mercado automotriz y terminaron aplastando la mayoría de los autos, independientemente de los clientes que protestaban.

Pero algo inexplicable sucedió