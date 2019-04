Los productos para blanquear los dientes pueden dañar su colágeno y proteínas

Los estadounidenses gastan más de mil millones de dólares en productos para blanquear sus dientes, pero tres nuevos estudios publicados este martes en la revista "Experimental Biology" indicaron que además de abrillantar la sonrisa, también pueden dañar las capas que están bajo el esmalte.

Varios investigadores que presentaron esta semana sus conclusiones durante la reunión de Biología Experimental en Orlando (Florida), determinaron que el ingrediente principal de las tiras blanqueadoras puede dañar el tejido rico en proteínas que se encuentra bajo el esmalte.

Las tiras que se colocan sobre los dientes para blanquearlos, y que pueden adquiriese sin receta en cualquier comercio, incluyen como ingrediente activo el peróxido de hidrógeno, un compuesto que al tiempo que resulta beneficioso a nivel estético, podría perjudicar las partes más profundas del diente.

El diente está formado por tres capas: el esmalte dental externo, una capa de proteínas subyacente (dentina) y el tejido que une las raíces a la encía.

Según el equipo liderado por el doctor Kelly Keenan de la Universidad Stockton de Nueva Jersey, la mayor parte de los estudios sobre estos productos blanqueadores se han centrado en la capa más superficial, que apenas contiene proteínas.

El estudio de Keenan indagó sobre cómo afectaban las tiras a esta segunda capa que concentra los mayores niveles de proteínas y de colágeno.

"Tratamos de caracterizar mejor lo que el peróxido de hidrógeno estaba haciendo con el colágeno", dijo Keenan.

"Utilizamos dientes enteros para los estudios -explicó- y nos centramos en el impacto que tiene el peróxido de hidrógeno en las proteínas".

Los resultados demostraron que la proteína principal de los dientes se divide en fragmentos más pequeños cuando se trata con peróxido de hidrógeno.

"Nuestros resultados mostraron que el tratamiento con concentraciones de peróxido de hidrógeno similares a las que se encuentran en las tiras blanqueadoras es suficiente para hacer que la proteína de colágeno original desaparezca", concluyó el científico.

No obstante, los investigadores señalaron que sus experimentos no abordaron si el colágeno y otras proteínas de los dientes pueden regenerarse, por lo que no se sabe si el daño dental es permanente.