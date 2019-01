Expertos creen que la tecnología 5G revolucionará el consumo de televisión

La puesta en marcha de la tecnología 5G en teléfonos permitirá que los productores de cine y televisión desarrollen nuevas formas de contenido, según trascendió hoy en Miami durante la feria anual de la Asociación Nacional de Ejecutivos de Programas de Televisión (NAPTE, por sus siglas en inglés).

"La implantación de la tecnología 5G va a transformar el consumo audiovisual; no solo va a ser más rápido, sino permitirá que el usuario pueda hacer cosas que, hasta ahora, no podía", afirmó en una mesa redonda Erin McPherson, responsable de estrategia de contenido y programación de Verizon, el mayor proveedor de servicios inalámbricos de EE.UU.

La 5G que Verizon estrenó en la Super Bowl del año pasado y ha empezado a desarrollar en ciertas áreas de California o Indianápolis, permitirá que, por ejemplo, el espectador pueda ver un partido de baloncesto en 360 grados y a través de un sistema de realidad virtual.

"El usuario tendrá la capacidad de escoger si quiere seguir únicamente los movimientos de un jugador o ver el partido desde cualquier perspectiva, como si realmente estuviera en el estadio", explicó Niel Tierney, responsable de contenido en RYOT, una compañía con sede en Los Ángeles, California, especializada en realidad virtual y realidad aumentada.

Las empresas tecnológicas y las generadoras de contenido ("storytellers") se están preparando para la irrupción de la tecnología 5G, ya que esto permitirá "nuevas oportunidades de negocio", de acuerdo con la mesa redonda sobre el futuro de los contenidos que tuvo lugar hoy en el marco de NAPTE.

Sobre el particular, Verizon ha cerrado un acuerdo de colaboración con Disney y con The New York Times para crear nuevas aplicaciones de consumo en torno a la 5G.

"Con The New York Times vamos a cambiar la manera en cómo se va a ver y recibir la información, y eso se va a poder hacer con la colaboración de las compañías de medios, los desarrolladores y los creadores", agregó McPherson.

La "Generación Z", aquella que nació entre 1994 y el 2010 (la que sucede a la "Generación Y", conocida como "Millennial"), es el segmento poblacional al que las empresas están prestando más atención.

Estos jóvenes, nativos digitales, ya no usan computadoras convencionales y la mayor parte del consumo la realizan a través de los teléfonos y las tabletas. Por eso, los expertos no se atreven a predecir cómo será el consumo de aquí a diez años y a través de qué plataformas.

Sin embargo, indican que la población en general empezará a notar "los beneficios del 5G" en los próximos dos años, cuando se empiece a comercializar los primeros teléfonos que incorporen esta tecnología.

La compañía Samsung será la primera que lo hará en Estados Unidos, de acuerdo con lo expuesto.

Asimismo, uno de los retos de la industria será el sistema regulatorio. Los profesionales del sector creen que la puesta en marcha de esta tecnología va a "impactar a la legislación actual" ya que "se podrán hacer cosas que nunca antes se han visto y se va a tener que regular".

Según los especialistas, "el futuro del contenido pasa por el vídeo", aunque se desconoce si el consumo seguirá siendo a través de los teléfonos celulares (como apuntan las estadísticas), de las computadoras y tabletas, o de una nueva plataforma.

A lo largo de tres días, se presentan desde ayer en NAPTE charlas y conferencias sobre los retos del sector audiovisual ante el cambio de modelo televisivo y la incursión de plataformas de televisión a la carta.

Participan en la feria más de 5.000 profesionales del sector.