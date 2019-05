Todo lo que debes saber sobre las 500 Millas de Indianápolis

Bump Day: Aunque haya más inscritos, solo 33 autos pueden tomar la salida en las 500 Millas de Indianápolis. Durante el último día de clasificación, los pilotos que se hayan clasificado desde el 30º puesto hacia atrás, podrán volver a pista y luchar por un puesto en la carrera.

Quienes marquen un promedio de velocidad fuera de los 33 puestos, no podrán participar en la carrera. "Bump" se traduce como "golpe" o también como "tirar".

Carb Day: Literalmente, "el día del carburador". Aunque en la actualidad ningún coche participante en las 500 Millas de Indianápolis tiene carburador, en el pasado sí, y el último día de pruebas antes de la carrera se destinaba a que los equipos pusieran a punto sus carburadores en condiciones similares a las de las 500 Millas de Indianápolis.

La tradición se mantiene y a día de hoy al último día de pruebas antes de la carrera se le sigue llamando así. Es también una jornada divertida, con competiciones de "pit-stop" y diferentes eventos.

Victory Lane: Es el espacio de honor para el ganador, una vez acaba la carrera. En el "victory lane", el vencedor celebra la victoria junto a su auto.

Celebración con leche: Allí, en el Victory Lane, el ganador de las 500 Millas recibe una botella de leche, que sustituye al champán en esta legendaria carrera gracias a una tradición que inició Louis Meyer en 1936.

Gasoline Alley: Es el lugar donde se sitúan los garajes de los equipos. El origen del nombre es muy antiguo, sobre todo si tenemos en cuenta que no se utiliza la gasolina como combustible desde 1965, cuando fue sustituida primero por metanol y posteriormente por etanol, en 2006.

Spotter: Es una persona clave durante el desarrollo de las 500 Millas de Indianápolis. Se trata de un miembro del equipo que se sitúa en una parte alta del circuito y que se mantiene en constante comunicación con el piloto.

Tiene la misión de informarle de lo que sucede en pista, de quién le adelanta, de los accidentes y de qué rivales tiene cerca, o incluso en paralelo en cada momento. La visión de los pilotos en los óvalos es muy limitada y por eso es clave que alguien le indique todo lo que sucede.

"Drivers, start your engines!": Esta es la legendaria frase con la que se da inicio a las 500 Millas de Indianápolis y que se traduce como "pilotos, arranquen sus motores".

La frase, sin embargo, no siempre ha sido exactamente la misma y se ha ido adaptando a los diferentes tiempos.

Al principio era "Gentlemen, start your engines", pero con la participación de la primera mujer (Janet Guthrie) la organización la cambió a "In company with the first lady ever to qualify at Indianapolis, gentlemen, start your engines!".

Posteriormente evolucionó a "Ladies and Gentlemen, start your engines" y, desde 2017, se utiliza "Drivers, start your engines!", como la forma en la que se da inició a la legendaria carrera.

Por cierto, el mejor resultado de una mujer en las 500 Millas de Indianápolis es el tercer puesto que logró Danica Patrick en 2009.

Borg Warner: Es el nombre de una empresa americana de componentes de automoción, con sede en Michigan, que a su vez da nombre al trofeo de las 500 Millas de Indianápolis.

Es un trofeo de gran tamaño, que mide 1,63 metros y pesa 69 kg. Se encuentra de forma permanente en el Circuito de Indianápolis con las caras de todos los ganadores grabadas. El vencedor de la carrera recibe una réplica más pequeña.

Ray Harroun: Es el primer ganador de la historia de las 500 Millas de Indianápolis. Harroun, nacido en Penssylvania en 1879, condujo un Marmon Wasp a un promedio de velocidad de 74,6 mph durante las 6 horas y 42 minutos que duró la carrera inaugural en 1911.