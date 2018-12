Takata lo vuelve a hacer y Toyota debe llamar a revisión 65,000 vehículos

Toyota está llevando a cabo un retiro de seguridad relacionado con ciertos de sus modelos en los Estados Unidos.:



Corolla del 2003 al 2005

Sequoia del 2002 al2005

Tundra del 2003 al 2005 y

Lexus SC del 2002 al 2005



Aproximadamente 65,000 vehículos están involucrados en este retiro.



Los infladores de bolsas de aire fueron reemplazados por nuevos infladores producidos por Takata, pero no sirvió como remedio.



Para todos los vehículos involucrados, los concesionarios Toyota reemplazarán el inflador del airbag del pasajero delantero o el conjunto del airbag con uno mejorado producido por proveedores que no sean Takata, y sin costo alguno.



Se puede producir un defecto de seguridad en los infladores Takata, debido a la degradación del propelente que se produce después de una exposición prolongada a alta humedad absoluta y ciclos de alta temperatura.



La activación de un inflador con propelente degradado puede provocar la rotura del inflador de la bolsa de aire. Si un inflador defectuoso se rompe, puede causar que fragmentos de metal afilados aumenten el riesgo de lesiones graves o la muerte.



Esta es la fase cinco programada por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA), sobre las bolsas Takata, y se reemplazaran a partir de principios de enero, por lo que deben pasar las fiestas, con precaucione de que Takata no se las arruine.



Los fabricantes de automóviles están tomando pasos proactivos y específicos para ayudar a los propietarios a comprender la importancia de tener esta reparación gratuita completada.



Los ejemplos de divulgación incluyen: participación del distribuidor, unidades de reparación móviles, encuestas, eventos y asociaciones con terceros. Toyota está haciendo, por favor siga este enlace.



Para obtener la información de seguridad más actualizada sobre los vehículos Toyota, Lexus o Scion, los usuarios deben verificar el estado de su vehículo visitando toyota.com/recall e ingresando su Número de identificación del vehículo (VIN) o la información de la placa de la licencia.



La consulta de retiro de seguridad por VIN individual también está disponible en el sitio de NHTSA: nhtsa.gov/recalls.



Para obtener la información de retiro más actualizada, los clientes deben comunicarse con:



Servicio al cliente de Toyota

1-800-331-4331



Servicio al Cliente Lexus

1-800-255-3987



Los clientes también pueden acceder a su Número de Identificación de Vehículo (VIN) actual en: www.toyota.com/recall o nhtsa.gov/recalls.