¿Que prefieren los futuros compradores, los vehículos autónomos o eléctricos?

Los estadounidenses tienen más confianza en la tecnología de vehículos autónomos antes que los vehículos eléctricos, según los resultados de una encuesta realizada por la triple AAA.



Los estadounidenses piensen que la mayoría de los autos podrán conducir por sí mismos en el 2029, en lugar de ser impulsados por un motor eléctrico, según indica los resultados del estudio publicado la semana pasada.



Según la encuesta de la triple AAA, el 40 por ciento de los encuestados dijo que la mayoría de los autos serán eléctricos en el plazo establecido, mientras que el 50 por ciento dijo que la mayoría de los autos serán autónomos en 10 años.



Estos resultados de la encuesta son una sorpresa, ya que hoy en día no hay un solo vehículos autónomo en venta, mientras que varios fabricantes de automóviles construyen autos eléctricos.



Según los análisis hechos en la encuesta, la AAA detectó la falta de confianza en los vehículos eléctricos, como por ejemplo, los encuestados no están seguros de si los vehículos eléctricos devuelven una mejor eficiencia en la carretera o en la ciudad.



Se sabe que hoy en día los autos que cuentan con un motor de combustión interna son más eficientes en la carretera, que la mayoría de los autos eléctricos, que son en realidad más eficientes en los escenarios urbanos.



El estudio también encontró que muchos estadounidenses necesitarían experimentar un gran impacto en sus bolsillos al pasar por las bombas de combustible, para considerar seriamente un automóvil eléctrico. La mayoría dijo que la gasolina tendría que costar 5 dólares por galón antes de considerar tener un automóvil eléctrico.



La Triple AAA cree que existe una correlación entre la falta de conocimiento y la acción limitada, sobre la información correcta sobre de los coches eléctricos que circulan hoy en día, y que se preparan para salir a la venta en los próximos años



Pero a pesar de la encuesta que no ha caída nada bien a los ambientalistas, el interés en los vehículos eléctricos se mantiene constante y no ha disminuido.



Al igual que los resultados del año pasado, la AAA encontró que el 16 por ciento de los estadounidenses considerarán un automóvil eléctrico para su próximo vehículo. Además, los obstáculos para la propiedad de los automóviles eléctricos están cayendo. Los consumidores saben que estos vehículos no tienen tantos problemas de partes o arreglos como los vehículos convencionales,



Los encuestados dijeron que la falta de lugares para cargar un automóvil eléctrico o quedarse sin rango eléctrico, no es tan disuasiva como lo fue en la encuesta anterior donde el 11 por ciento temía quedarse sin carga a mitad del camino,



Las reparaciones de la batería y las preocupaciones sobre los costos de mantenimiento también cayeron un 8 por ciento, mientras que el costo de un automóvil eléctrico no molestó tanto a los estadounidenses, con un descenso del 6 por ciento.



Los Millennials y los compradores más jóvenes expresaron el mayor interés en los autos eléctricos e incluso agregaron que están dispuestos a pagar 4,000 dólares de más sobre un automóvil convencional para conducir el vehículo eléctrico.



El grupo de edad citó menores costos operativos y el impacto ambiental como los factores más importantes.