Prueba de manejo, Jeep Wrangler Rubicon del 2019 el todo terreno ideal

FCA US LLC / © 2017 FCA US LLC

All-new 2018 Jeep® Wrangler Sahara (top) and All-new 2018 Jeep® Wrangler Rubicon (bottom)

All-new 2018 Jeep® Wrangler Sahara (top) and All-new 2018 Jeep® Wrangler Rubicon (bottom) (FCA US LLC / © 2017 FCA US LLC)