¿Piensa que su ciudad es la peor para conducir?

Si usted pregunta a cualquier persona cual es la peor ciudad para conducir en los Estados Unidos, seguro que al menos siete de cada 10, dicen que es su propia ciudad.

Quizás algunos ciudades de las que llamamos tranquilas están pobladas con conductores educados que firmemente obedecen a los límites de velocidad, señales de alto y semáforos, se abstengan cortan la línea a otro conductor, no transite solo en la vía rápida, y así sucesivamente, pero ciertamente es casi seguro que no es la ciudad donde vivimos.



Los expertos en accidentes de carreteras, y por tener que pagar los gastos de estos accidentes, son los de “Allstate Insurance”, que a través de grandes cantidades de datos pudieron resolver el problema de cuáles son las mejores y peores ciudades para conducir.



La peor, muchos piensan en Miami, Los Ángeles, Houston o Nueva York, pero no, la ciudad que puede presumir de tener los peores conductores de los Estados Unidos para el 2019 es Boston, la ciudad Universitaria.



En Boston un conductor típico entre en colisión una vez cada 3,7 años, lo cual es un asombroso 167,6% más de probabilidades que el promedio nacional.



A Boston le siguen como las peores para conducir, Worcester, Baltimore, Washington DC, Springfield, Glendale, Providence, Los Ángeles, Filadelfia y San Francisco



Lejos de Boston, la mejor ciudad para conducir sin problemas es Brownsville, en Texas, (población 183.046), donde los conductores promedio llegan a unos prolongados 14,6 años entre los accidentes de tráfico, que es del 31,4% con menos frecuencia que el promedio nacional.



A pesar que muchos piensen que es Miami, San Diego es la ciudad con más detenciones de conductores ebrios.



En Latinoamérica el estudio revelado por la plataforma virtual Waze, tuvo en cuenta el nivel de tráfico caracterizado por la frecuencia y gravedad de los atascos, la calidad de la infraestructura vial, la seguridad del conductor basada en la frecuencia de accidentes, peligros en la vía y condiciones del clima.



Con respecto a las ciudades de Latinoamérica, Monterrey, es la mejor ciudad para conducir, le siguen Buenos Aires y Porto Alegre.



Las peores ciudades para conducir en Latinoamérica lo ocupan Río de Janeiro, Curitiba, Recife en Brasil y Bogotá, en el último lugar de la tabla.

El estudio de Waze, dijo que como países en Latinoamérica, los peores para conducir son: Costa Rica, Panamá, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guatemala y El Salvador.



En los Estados Unidos el número de víctimas mortales de tráfico aumentó en un ocho por ciento el año pasado, según el “Centro para el Control y Prevención de Enfermedades” (CDC) en Atlanta, reclamando un promedio de 90 muertes por día.



El año pasado se tuvo el aumento más grande de los últimos 50 años, ya que según los CDC los estadounidenses sufren ahora el más alto número de muertos en carretera entre los 19 países de ingresos más altos del mundo.



Hay muchas razones para este aumento, ya que una mejora en la economía significa que hay más vehículos y sobre todo camiones en la carretera. Además la CDC dice que el uso del cinturón de seguridad es menor que en la mayoría de los países ricos.



Una de cada tres muertes por accidentes de vehículos de motor en los Estados Unidos implica conducir borracho, y esa misma relación es atribuida al exceso de velocidad.



Según el Instituto de Seguros para Seguridad en las Carreteras, los límites de velocidad más altos han sido promulgadas en las últimas dos décadas, lo que han cobrado al menos 33.000 vidas hasta fin de Junio.



Pero es problema no es solo por exceso de velocidad, ya que la conducción distraída, fue responsable de 3.154 muertes de tráfico en el año 2013, sin datos hasta hoy, pero se presume que mucho más elevado, por los nuevos teléfonos inteligentes.



No abrochar los cinturones de seguridad, no asegurar que los niños viajen en el asiento de atrás o con asientos elevados, conducir en estado de ebriedad por las drogas o alcohol, no respetar los límites de velocidad y las leyes de tránsito, y distraerse con mensajes de texto o hablar por teléfono, es sinónimo de un peligro inminente.



Los conductores más seguros de la nación están en:



Brownsville, Texas, 14,6 años entre los accidentes

Kansas City, Kan., 13,6 años entre los accidentes

Madison, Wis., 13,3 años entre los accidentes

Cape Coral, Florida., 12,9 años entre los accidentes

Boise, Idaho, 12,8 años entre los accidentes

Huntsville, Ala., 12,7 años entre los accidentes

Port Saint Lucie, Fla., 12,5 años entre los accidentes

Wichita, Kan., 12,5 años entre los accidentes

Olathe, Kansas., 12,4 años entre los accidentes

Reno, Nev., 12,2 años entre los accidentes