¿Porque los límites de velocidad sigue matando más conductores?

Según una nueva investigación realizada por el Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS), el aumento de los límites de velocidad ha matado a casi 37,000 personas en los últimos 25 años, algo que no necesita estudio para saberlo.

Los investigadores siguen preocupados por las muertes por accidentes de tránsito causadas por el alcohol, el uso de teléfonos celulares y la conducción drogada, pero el exceso de velocidad es una importante crisis de seguridad en las carreteras estadounidenses.

Según el estudio que encontró el IIHS, en el 2017, aproximadamente 1,934 muertos han quedado en las carreteras, debido al aumento de los límites de velocidad en las mismas.

"Cada vez que aumenta los límites de velocidad, ve más muertes", dijo el vicepresidente de investigación y servicios estadísticos del IIHS, Charles Farmer, quien realizó el estudio. "Claro, ahorras un poco de tiempo de conducción, pero hay una compensación que debes admitir que está ahí y decidir si vale la pena o no".

El estudio de la IIHS concluyó que un aumento de 5 mph en el límite de velocidad provoca un aumento del 8% en las tasas de mortalidad en carreteras interestatales y autopistas, y provoca un aumento del 3% en muertes en otros caminos.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras informó que 9,717 personas murieron en 2017 en choques que involucraron exceso de velocidad, lo que representa más de 1 de cada 4 muertes en la carretera.

El IIHS está reuniendo a funcionarios en una cumbre en Charlottesville, Virginia, a fines de este mes, para evaluar las soluciones, y poder llamar la atención sobre la crisis de seguridad.

El estudio arroja dudas sobre la justificación habitual del aumento de los límites de velocidad, que es que "los aumentos simplemente alinean la ley con la realidad, ya que la mayoría de los conductores exceden el límite", dijo IIHS. "Una vez que se aumenta el límite, sin embargo, los controladores van incluso más rápido".

En total, 41 estados tienen carreteras con límites de velocidad de al menos 70 mph. Texas lidera la nación con el límite de velocidad más alto: 85 mph en algunas carreteras. Seis estados tienen carreteras con un límite de velocidad de 80 mph.

Para mi entender, el problema de la relación de muertes con el aumento de velocidad no es noticia, pero el grave problema es que mucha gente no tiene acceso a medios de transporte masivo, como en Europa, y debe de conducir un automóvil a las velocidades que la carretera lo lleva, y al no tener condiciones para evitar un accidente, ya sea humanas o mecánicas, el riesgo siempre estará presente.

En vez de bajar la velocidad, el gobierno debería implementar nuevos sistemas de transporte masivo, y dejar escuchar a los lobbies de los fabricantes de autos.

Trenes bala, autobuses con vías rápidas, y automóviles con mejores sistemas de seguridad, eso tendría que ser el futuro, ya que la congestión y la velocidad en las carreteras es un problema que deriva de la falta de un transporte publico eficiente.