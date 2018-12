¿Porque el uso de la Marihuana pudiera influir en el aumento de los accidentes de transito?

Canadá, Uruguay y varios Estados de la nación ya la han aprobado, y otros Estados tienen las medidas tomadas en las boletas electorales, para legalizar el uso recreativo de la marihuana.

Lo que muchos no saben, es que ya hay estudios que muestran que los choques de vehículos aumentan hasta un 6% en los estados donde la marihuana ya es legal.

Según muestran los institutos de seguros para la seguridad en las carreteras (IIHS) y el Instituto de datos de pérdida de carreteras (HLDI), los accidentes están aumentando en Colorado, Nevada, Oregón y Washington, Estados que han legalizado el uso recreativo de la marihuana, en comparación con los estados que no la han legalizado todavía.

Estos estudios y los hallazgos que ha realizado, son importantes ya que muchas de las campañas que buscan despenalizar la marihuana, y que están ganando terreno con los votantes y legisladores en los Estados Unidos.

"Ciertamente es temprano para asegurar que por la Marihuana han ocurrido más accidentes, ya que los datos están lejos de ser concluyentes, dijo David Harkey, presidente de IIHS-HLDI.

A diferencia del alcohol, no hay una solución simple para probar que la marihuana, es la causante de más accidentes, dijo Harkey.

Los analistas de HLDI estiman que la frecuencia de las reclamaciones de colisión por año asegurado aumentó un 6% combinado luego del inicio de las ventas minoristas de marihuana recreativa en Colorado, Nevada, Oregón y Washington, en comparación con los estados vecinos como Idaho, Montana, Utah y Wyoming.

Este análisis de los Estados se realizó combinado y se basa en los datos de pérdida por colisión desde enero de 2012 hasta octubre del 2017.

Un estudio separado del IIHS examinó los choques informados por la policía en 2012 hasta el 17, antes y después de que comenzaran las ventas minoristas en Colorado, Oregón y Washington.

El IIHS estima que los tres estados combinados vieron un aumento del 5.2% en la tasa de choques por millón de registros de vehículos, en comparación con los estados vecinos que no legalizaron las ventas de marihuana.

Aparte del aumento en las colisiones después de aprobar el uso de la marihuana recreativa, existen preocupaciones acerca de cuándo se usa la marihuana.

Los choques relacionados con el alcohol suelen tener lugar por la noche, ya que es cuando más se bebe. Sin embargo, los fumadores de marihuana no son tan selectivos a la hora de encontrar un horario para hacerlo.

El catorce por ciento de los que participaron en un estudio de carretera realizado por IIHS tenía niños en el automóvil.

Eso refleja el hecho de que las personas tienen más probabilidades de usar marihuana a cualquier hora en comparación con el alcohol, que tiende a usarse en períodos de tiempo más específicos.

Además de eso, las pruebas para operar bajo la influencia de marihuana no son tan ordenadas, como lo es para el alcohol, que son fácil de registrar.

Actualmente, no está claro cómo probar adecuadamente el uso de marihuana, ya que el ingrediente activo, el THC, permanece en el cuerpo durante semanas, mucho después de que deja de tener un impacto psicoactivo.

La legalización del uso recreativo de la marihuana está pendiente en New Hampshire, New Jersey, New York y Pennsylvania.

En noviembre, Michigan y Dakota del Norte celebrarán referendos sobre la marihuana, y los votantes de Missouri y Utah decidirán si expanden las leyes sobre la marihuana medicinal en sus estados.