Porque el nuevo "Police Interceptor" de Ford es el vehículo ideal para alcanzar a los malhechores

Ford, que ya cuenta con casi dos tercios de las ventas de vehículos de la policía en los Estados Unidos, cree que ha encontrado la clave para seguir conquistando los corazones de la comunidad policial, incluso vehículos de mejor rendimiento que mantienen a los oficiales más seguros y salvan departamentos y contribuyentes.

Liderada por una nueva variante híbrida de su popular Police Interceptor Utility, la nueva línea de vehículos con clasificación de persecución de Ford pretende aumentar su 65 por ciento de las ventas de vehículos de la policía de los Estados Unidos.

Cuando el nuevo Police Interceptor Utility salga a las calles en 2019, esa alineación incluirá Police Responder Hybrid Sedan, F-150 Police Responder, Expedition SSV, F-150 SSV, Transit PTV y SSV Plug-In Hybrid Sedan.

La tecnología híbrida es ideal para el cumplimiento de la ley, y para los contribuyentes, debido a la posibilidad de ahorros significativos de combustible y costos en el tiempo de inactividad. Cuando los vehículos de la policía están estacionados, un motor de gasolina convencional debe funcionar continuamente para alimentar la iluminación de emergencia, radios, computadoras y otros equipos eléctricos a bordo.

El tren motriz del Interceptor Híbrido de la Policía permite que el motor se apague por períodos prolongados, alimentando el equipo eléctrico a través de su batería híbrida de iones de litio, ayudando a lograr reducciones significativas en el uso de combustible y las emisiones de CO2.

"El sistema de propulsión híbrido estándar de Police Interceptor Utility ofrece el potencial de ahorros significativos de combustible con un rendimiento mejorado y sin concesiones en la seguridad o en el espacio interior de pasajeros o carga", dijo Stephen Tyler, gerente de mercadeo de la marca de la policía de Ford. "Es una fórmula de ganar-ganar-ganar para la aplicación de la ley".

El nuevo híbrido 2020 Police Interceptor Utility tiene una calificación proyectada estimada por la EPA de 24 mpg combinados, una mejora del 41 por ciento con respecto a la actual Police Interceptor Utility equipada con un motor de gasolina de 3.7 litros.

Las proyecciones indican que la primera utilidad de policía híbrida con clasificación de seguimiento ahorrará entre $ 3,500 y $ 5,700 por vehículo anualmente en costos de combustible en comparación con la actual utilidad de interceptor de policía *. Si esos ahorros se aplicaran a cada Interceptor de la Policía que se vendió en 2017, equivaldría a entre $ 118 millones y $ 193 millones , o más de 43 millones de galones de combustible.

En las pruebas recientes realizadas por la Policía del Estado de Michigan, el nuevo híbrido Police Interceptor Utility tuvo la aceleración más rápida de 0-100 mph, la vuelta más rápida, la vuelta promedio más rápida y la velocidad máxima más alta de 137 mph, en comparación con los vehículos de la policía competitivos probados, incluido el motor V8 entradas. La única entrada más rápida fue su primo: Ford Police Interceptor Utility con un motor EcoBoost de 3.0 litros.

Y en las pruebas realizadas por el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, el nuevo híbrido Police Interceptor Utility superó al modelo saliente de 3.7 litros en 0-60 mph por 1.1 segundos y 0-100 mph por 4.7 segundos. También logró un tiempo de vuelta más rápido que fue 2.4 segundos mejor que el de 3.7 litros y el tiempo de vuelta promedio más rápido que fue 1.7 segundos mejor

Como es el caso con otros híbridos de Ford, simplemente no hay compromiso en términos de funcionalidad. La plataforma de la utilidad de interceptor de policía se diseñó alrededor de su batería de iones de litio, que no interfiere en el área de carga, lo que significa que no hay concesiones en el volumen de pasajeros, el volumen de carga detrás de la primera fila, el volumen de carga detrás de la segunda fila o el volumen interior total - de hecho, la mayoría de estas mediciones mejoran con respecto al vehículo actual.

Usando la tecnología para mantener a los oficiales más seguros

La nueva utilidad de interceptor de la policía introduce una serie de innovaciones avanzadas diseñadas para la seguridad de los oficiales.

La alerta de perímetro Police instalada en fábrica utiliza sensores para monitorear un área de aproximadamente 270 grados alrededor del vehículo. Analiza el movimiento cercano para detectar comportamientos potencialmente amenazadores.

Cuando se detecta dicho movimiento, el sistema enciende automáticamente la cámara trasera, hace sonar un timbre, enrolla las ventanas y cierra las puertas. Los rastros de movimiento de la amenaza detectada aparecen en el grupo de instrumentos digitales para que los agentes puedan monitorearlos.

Ford también equipa su nuevo Interceptor de Policía y el Sedán Híbrido de Policía con un módem de Ford y dos años de servicio complementario de Ford Telematics, que permite la retroalimentación oportuna del uso y la ubicación del vehículo a los gerentes de flotas de la agencia.

La tecnología de asistencia al conductor incluye la asistencia previa a la colisión con frenado automático de emergencia, que cuenta con detección de peatones y advertencia de colisión frontal. Un interruptor de desactivación único para la aplicación de la ley permite a los agentes anular temporalmente el sistema para realizar maniobras de precisión de técnica de inmovilización cuando sea necesario.

El equipo opcional adicional incluye la cámara trasera bajo demanda, que permite a los oficiales ver detrás del vehículo con solo tocar un botón, y una serie de paquetes de iluminación y cableado instalados de fábrica y sellados de fábrica que ofrecen a las agencias soluciones llave en mano.

Las características especialmente diseñadas incluyen asientos delanteros de tela de alta resistencia con refuerzos reducidos para mayor comodidad y fácil entrada y salida para los oficiales. Los asientos traseros de vinilo y el piso de vinilo permiten una fácil limpieza. Las placas anti-puñaladas en la parte trasera de los respaldos del asiento delantero ayudan a proteger a los oficiales de posibles amenazas.