Nissan mostró el Leaf Plus en el Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas

El show de CES en las Vegas, (Consumer Electronics Show), fue el escenario especial que Nissan necesitó para mostrar un nuevo modelo del eléctrico del Leaf, el Plus.

El rango actualizado y la potencia del Leaf Plus provienen de una batería de iones de litio de 62 kwh y un motor eléctrico de 215 caballos de fuerza que reemplazan la batería de 40 kwh y el motor eléctrico de 147 hp del Leaf estándar.

El Leaf Plus mejora el rango de 150 millas con clasificación EPA de la Leaf con un paquete de baterías más denso que puede cargarse más rápido.

Nissan dice que el Leaf Plus estará disponible con un sistema de carga de 70 kw (100 kw pico) que puede cargar la batería más grande del Leaf Plus hasta un 80 por ciento en aproximadamente 40 minutos.

Es el mismo tiempo que toma el Leaf actual en un cargador rápido, pero la Leaf Plus tiene una batería que es aproximadamente un 50 por ciento más grande.

El Leaf Plus está disponible en todos los niveles de equipamiento: S Plus, SV Plus y SL Plus. El Nissan Leaf S del 2019 cuesta 30,875 dolares, antes de los reembolsos o créditos fiscales federales y locales aplicables.

El Leaf SL cuesta 37,805 dolares antes de los incentivos pero después de los costos de destino. El Leaf Plus probablemente costará más en cada nivel de equipamiento, pero Nissan aún no ha dicho cuánto.

El Leaf Plus tendrá una pantalla táctil de 8.0 pulgadas para el entretenimiento informativo como equipo estándar, una actualización sobre la pantalla de 5.0 pulgadas que se encuentra en el S y la pantalla de 7.0 pulgadas que se encuentra en los niveles de equipamiento SV y SL.

Al igual que la Leaf, la Leaf Plus viene de serie con frenado automático de emergencia en todos los modelos, y también agrega advertencias de salida de carril disponibles, un sistema de cámara de vista envolvente, monitores de punto ciego y control de carril activo.

Algunas versiones del Leaf Plus ofrecerán la asistencia ProPilot de Nissan que combina el control de crucero adaptativo y el control de carril activo para reducir la fatiga del conductor.

El Nissan Leaf fue el auto eléctrico enchufable más vendido del mundo en el 2013 y el 2014.