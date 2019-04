Los ingenieros de J.D.Power dan al Kia Stinger la máxima calificación del mercado

El Stinger sportback ha sido galardonado con el primer premio de J.D. Power Engineering, a un vehículo completamente nuevo con la mejor calificación del mercado,

Kia es el primer OEM en ser reconocido por J.D. Power basándose en las evaluaciones combinadas de los consumidores incluidos en los Estudios J.D. Power Initial Quality SM y APEALSM, por ofrecer el modelo con la puntuación más alta en el mercado.

"El Stinger es el resultado de años de arduo trabajo y dedicación de los mejores diseñadores e ingenieros de la industria. Convirtimos lo que antes se consideraba un automóvil soñado en una nueva realidad sorprendente y fascinante”, dijo Michael Cole, el carismático director de operaciones y vicepresidente ejecutivo de Kia Motors America, y conocido simpatizante del West Ham ingles

"Ser el primer fabricante de automóviles en recibir este prestigioso premio de J.D. Power, una organización reconocida por su excelencia en investigación, es un verdadero testimonio de la filosofía" Give It Everything "de Kia", agrego Cole.

El premio JD Power Engineering Award al vehículo completamente nuevo con la calificación más alta combina los resultados de dos estudios bien conocidos de JD Power.

El estudio de calidad inicial (IQS) que mide la calidad de los vehículos nuevos según la cantidad de problemas experimentados por cada 100 vehículos (PP100) según lo informado por los consumidores durante los primeros 90 días de propiedad, y el premio J.D. Power Automotive Performance, Execution and Layout (APEAL), que mide la satisfacción general de los propietarios de vehículos nuevos con sus vehículos dentro de los primeros 90 días de propiedad.

Las categorías evaluadas incluyen exterior, interior, almacenamiento, audio, asientos, calefacción y ventilación, dinámica de conducción, tren de potencia, visibilidad y ahorro de combustible.

"Esta es la primera vez que J.D. Power analiza los datos de los clientes para identificar un logro notable por parte de un equipo de desarrollo de vehículos", dijo Doug Betts, vicepresidente senior de automoción mundial de J.D. Power.

“Se trata de comentarios sobre la calidad y el rendimiento del vehículo tomado directamente de los propietarios del vehículo. Lo que estamos viendo es un equipo de diseñadores, ingenieros de I + D y un equipo de fabricación que están trabajando muy eficazmente juntos para lanzar algo bastante excepcional”, dijo Betts.

Este logro del Kia Stnger no es casual. En la primera prueba que tuve con el modelo, me di cuenta que es distinto a su competencia del segmento en ese nivel de precios, como el Mazda 6, Al Ford Fusion Sport, Honda Accord, Acura TLX, Cadillac ATS, por lejos. ya que los supera a todos, y está más posicionado para darle lucha a un Porsche Panamera, un BMW Serie 3 o un Jaguar XE o al Infiniti G50, Alfa romeo Giulia y Lexus IS.

Diseñado por Peter Schreyer y Gregory Guillaume de Kia, y por el ex vicepresidente de ingeniería de BMW M, Albert Biermann, en el estudio europeo de Kia en Frankfurt, el Stinger paso a ser un automóvil de culto para los amantes de la marca, y los miles que cambian a ella cada año.



En el 2018, había declarado al Kia Stinger “Auto del año”, y no me equivoqué, ya que decenas de publicaciones han seguido esa tendencia.

El Kia Stinger marcó el comienzo de una nueva era dinámica para la automotriz coreana, ya que le dió una fuerte imagen de calidad, que no todas las automotrices han logrado.