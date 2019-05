La Asociación de Escritores de Auto de Texas nombra al Kia Telluride el "CUV de Texas"

Después de dos días de manejo y evaluaciones, los miembros de la Asociación de Escritores de Auto de Texas (TAWA) nombraron al nuevo Kia Telluride del 2020 como el "CUV de Texas", así como al ganador de la categoría "CUV de tamaño mediano" en el reciente Auto Roundup de la asociación del evento.

Para los que no saben, CUV significa: Crossover Utility Vehicle, y SUV significa Sport Utility Vehicle.

Los resultados se basaron en las evaluaciones de los 44 periodistas miembros de TAWA que asistieron al evento y evaluaron 29 vehículos en una amplia variedad de criterios.

"El Telluride fue diseñado en California, se reunió en Georgia y ahora ha sido honrado en Texas con dos premios de este distinguido grupo de periodistas", dijo Michael Cole, COO y vicepresidente ejecutivo de Kia Motors America.

“Los miembros de TAWA saben que los automóviles, especialmente los vehículos utilitarios, y que Telluride sea coronado no solo como el “CUV de Texas”sino también como el “CUV de tamaño mediano”, son una prueba más del credo“ Give It Everything ”de Kia. Es cierto lo que dicen: todo, incluso Telluride, es más grande en Texas”.

Después de conducir cada vehículo en calles y pistas predeterminadas, los miembros de TAWA votaron por los mejores vehículos en una variedad de categorías.

Se alentó a los periodistas a conducir los vehículos como lo harían si estuvieran simulando sus propias condiciones de conducción diarias.

En www.texasautowriters.org se puede encontrar más información sobre la redada automática de automóviles TAWA del 2019, incluida la lista completa de vehículos participantes.