Ford llama a revisión al nuevo Ranger y al Fusion

Recién salieron a la venta y ya tienen problemas. Ford está emitiendo un retiro de seguridad para los Ranger del 2019.



En algunos vehículos afectados, los dos sujetadores que aseguran el soporte del cable de cambio de la transmisión a la carcasa de la transmisión, pueden no haber sido apretados según las especificaciones.



Con el tiempo, un sujetador con un par de apriete incorrecto podría permitir que la abrazadera del cable de cambio de la transmisión se aflojara y la transmisión estuviera en un estado de engranaje diferente de la posición de cambio seleccionada por el conductor.



Esta condición podría permitir que el conductor retire la llave de encendido (si está equipada) sin un mensaje de advertencia o una señal sonora que indique que la transmisión no está en el modo estacionamiento (P).



Esto podría permitir el movimiento involuntario del vehículo o rodar si no se aplica el freno de estacionamiento, lo que aumenta el riesgo de choque o lesiones.



Esta acción afecta a aproximadamente 2,500 vehículos en los Estados Unidos y territorios federales y aproximadamente 260 en Canadá.



Los vehículos afectados incluyen los Ranger del 2019 construidos en la planta de ensamblaje de Michigan, del 5 al 13 de marzo de 2019.



Los distribuidores ajustarán correctamente los dos sujetadores y verificarán el funcionamiento correcto del conjunto del selector de la transmisión de acuerdo con el procedimiento establecido en el manual del taller.



Antes de la reparación de retirada, el freno de estacionamiento debe aplicarse siempre que el vehículo esté estacionado. El número de referencia de Ford para este retiro es 19S15.



Pero esto no termina aquí, ya que hay otro retiro de Ford



Este otro retiro le llega a ciertos modelos Fusion del 2013 al 2016 equipados con motor de 2.5 litros, para el problema del buje del cable de la palanca de cambios.



En los vehículos afectados, el buje que une el cable del cambiador puede degradarse y desprenderse de la transmisión.



Un cable de cambio que se separa de la transmisión puede permitir que la transmisión se encuentre en un estado de cambio diferente de la posición de cambio seleccionada por el conductor.



La condición podría permitir que el conductor mueva la palanca de cambios para estacionar y retirar la llave de encendido mientras la transmisión no esté en el estacionamiento, sin un mensaje de advertencia o un timbre audible.



Si no se aplica el freno de estacionamiento, un cable de cambio que se desprenda de la transmisión podría ocasionar un movimiento involuntario del vehículo, lo que aumentaría el riesgo de lesiones o choques.



Ford está al tanto de tres informes que alegan daños a la propiedad y un informe que alega una lesión potencialmente relacionada con esta condición.



Esta acción afecta a aproximadamente 270,000 vehículos en América del Norte, incluyendo 259,182 en los Estados Unidos y territorios federales, 10,282 en Canadá y 3,765 en México.



La causa raíz y la reparación final del servicio están en proceso de confirmación. Se les indicará a los concesionarios y propietarios de vehículos que siempre usen el freno de estacionamiento, y se les notificará cuando el remedio final esté disponible.



El número de referencia de Ford para este retiro es 19S16.