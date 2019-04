El Jeep Gladiator sale a pelear el segmento con precios más altos que su competencia

La pickup o camioneta o el extraño Jeep Gladiator del 2020 costará como base 35,040 dolares cuando salga a la venta en mayo.

Esta Jeep con cama traerá cuesta unos 5,500 más que el Jeep Wrangler de dos puertas y unos $ 2,000 más que el cuatro puertas de Wrangler, los dos del 2019.

El modelo base, el Gladiator Sport copia al Wrangler Sport con su V-6 estándar de 3.6 litros unido a una transmisión manual de 6 velocidades y tracción en las cuatro ruedas, aunque cuenta con los ejes delanteros y traseros Dana 44 más robustos que el Wrangler estándar.

El Gladiator Sport S cuesta 38,240 dólares y se suma al modelo base de llantas de aleación, ventanas y seguros eléctricos, y algunas otras características.

Como el Wrangler Sahara, el Gladiator Overland cuesta 41,890 dolares e incluye destellos de guardabarros pintados, llantas de aleación de 18 pulgadas, escalones laterales y control de clima automático de doble zona.

El Gladiator Rubicon encabeza la línea a 45,040 dólares, y se basa en gran medida en el nivel de equipamiento del Sport S con una serie de mejoras fuera de la carretera como ejes más anchos, neumáticos Falken para todo terreno de 33 pulgadas, desconexiones automáticas de la barra estabilizadora, diferenciales traseros y delanteros de bloqueo, parachoques más robustos y una caja de transferencia diferente con una relación de arrastre más baja.

El modelo más caro costará alrededor de 61,500 dólares con cada opción seleccionada, más los extras que el concesionario quisiera agregarle.

Fiat Chrysler dijo que planea construir 4,190 Gladiator Launch Editions, un número que apunta al código de área 419 en Toledo, Ohio, donde se construye el Gladiador.

Este Gladiador, para mi entender solo un Jeep con cama, y es significativamente más caro que sus rivales en cualquier configuración.

Con un cuerpo de cabina doble y tracción en las cuatro ruedas, el Toyota Tacoma SR5 del 2019, el Chevrolet Colorado LT del 2019 y el Ford Ranger XLT del 2019 cuestan entre 35,000 y 36,000 dólares y están equipados de manera similar al Gladiator Sport S.

Subiendo a los modelos de terreno serios, el Chevrolet Colorado Z71 Bison tiene un precio de alrededor de 49,800 dólares y el Toyota Tacoma TRD Pro (mi favorito) cuesta alrededor de 45,500 dólares.

Si usted está buscando una camioneta diferente, cara y para mi entender fea, el Gladiador es la suya, pero se sabe que los nuevos productos que lanza Fiat Chrysler van siempre a revisiones por alguna falla en la fabricación, por lo que si el Gladiador es su camioneta favorita, es mejor esperar un tiempo hasta que pasen están revisiones de un nuevo modelo.

No se olvide que en este producto no hubo nuevo diseño, ni largas pruebas para sostener algún error de fabricación, solo se le agregó una cama al Jeep, y no siempre se sale airoso con estos enjambres de las automotrices.