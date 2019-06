El Hyundai Palisade del 2020 llegará al mercado con un precio muy atractivo

Los turcos saben decir. “Si es bueno, bonito y barato, es lo que quiero”, por lo que el Hyundai Palisade será un SUV muy querido en el mercado.

El Hyundai Palisade del 2020, de tres filas, que quiere entrar en el mercado de los SUV grandes, llegará al frente con un precio inicial de solo 32,595, dólares, por lo que los amantes de estos SUV’s para toda la familia, ya tienen a un nuevo y fuerte competidor.

El Palisade que llega como modelo 2020 y cuesta alrededor de 150 dólares menos que el Kia Telluride del 2020, con el que comparte sus fundamentos, motores y características, y que ya está a la venta.

A pesar de que 150 dólares no es mucho en un auto de 32,595, es un buen gancho para atraer nuevos compradores de SUV’s grandes a la marca.

El fabricante de automóviles coreano desea mantener los niveles de equipamiento bastante sencillos, con los modelos SE, SEL y Limited, que vienen de serie con tracción delantera y ofrecen tracción total por 1,700 dólares extras.

En el SEL, el precio sube a 34,540 dólares, mientras el modelo Limited completamente cargado comienza desde 45,745 dólares.

Hyundai no ha proporcionado detalles sobre las opciones y el equipo estándar para cada modelos, pero se sabe que vendrá de manera estándar con 16 portavasos, siete puertos USB y un banco en la segunda fila. El asiento del banco de la segunda fila también se puede cambiar por las sillas del capitán.

Algunas opciones que los compradores tendrán a su disposición incluyen una pantalla táctil de 10.3 pulgadas para información y entretenimiento, una pantalla frontal, un grupo de instrumentos digitales de 12.3 pulgadas y un cargador de teléfono inteligente inalámbrico. Apple CarPlay y Android Auto también son estándar.

En materia de seguridad, Hyundai equipará todos los modelos con frenado de emergencia automático, monitores de punto ciego, control de crucero adaptado y control de carril activo.

El Palisade utiliza un motor V-6 de 3.8 litros emparejado con una transmisión automática de 8 velocidades y tiene la misma sed que los rivales de tres filas de crossover con tracción total, como el Chevrolet Traverse y el Ford Explorer del 2019, que están calificados a 20 mpg y 21 combinados.

Con 19 mpg en ciudad, 24 en carretera, 21 en combinación con la tracción total opcional, sus estimaciones coinciden con las de su primo Kia Telluride..

Pero si ustedes me preguntan hoy que elegiría, entre un Palisade, un Ford Explorer o un Chevrolet Traverse o un Dodge Durango, no la pienso dos veces y me voy con el Palisade.

Hyundai presentó el Palisade el otoño pasado en Corea a la prensa amiga, llegará los concesionarios en las próximas semanas.

Hyundai va con todo a este segmento y pone todas las carnes al asador, tiene su arma secreta, que es el mejor ejecutivo del mercado automotriz, como José Muñoz, por lo que el Palisade, llegará a dar una fuerte paliza a sus futuros competidores.