¿El Departamento de Justicia de los Estados Unidos le abre una investigación criminal a Ford, sepa porque?

"El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, abrió una investigación criminal si Ford falsificó deliberadamente las certificaciones de emisiones para automóviles, camiones y vehículos, y se ha notificado a otras agencias estatales y federales.

Estamos cooperando completamente con todas las agencias gubernamentales, dijo el portavoz de Ford. "Debido a que este asunto aún se encuentra en las etapas preliminares, no podemos predecir el resultado y no podemos garantizar que no tendrá un efecto adverso importante en nosotros", agrego el portavoz de la automotriz.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está investigando si adultero las certificaciones de emisiones para automóviles, camiones y vehículos utilitarios deportivos que se remontan hasta el año modelo 2017.

Ford reveló la investigación el viernes en una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, que fue reportada por primera vez por el periódico Detroit Free Press.

En febrero, el fabricante de autos lanzó su propia investigación interna, alertó a los reguladores ambientales y contrató a investigadores externos para determinar si había exagerado las cifras de economía de combustible.

Ford había dicho en su presentación de la SEC el viernes; "Divulgamos voluntariamente este asunto a la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. y a la Junta de Recursos del Aire de California el 18 de febrero de 2019 y el 21 de febrero de 2019, respectivamente".

Ford dijo en su presentación que el asunto no implica dispositivos similares a los que generaron multas y multas de 18 mil millones de dólares en los Estados Unidos para Volkswagen, luego de su escándalo de emisiones masivas de los motores diésel.

No está claro cuáles son los vehículos de Ford pueden haber exagerado las cifras de economía de combustible. En febrero, Ford dijo que comenzó un nuevo procedimiento de prueba de emisiones que comenzó con la venta del Ranger del 2019.

Los dispositivos de anulación de emisiones pueden obligar a los vehículos a operar de manera diferente cuando reconocen que se están sometiendo a procedimientos de prueba.