Con una fuerte personalidad y un diseño que enamora, así es la “Pick Up del Año 2019”

Con un precio inicial de solo 24.300 dólares, y con un consumo de 21 mpg en la ciudad y 26 mpg en la carretera, la nueva Pick up Ford Ranger tiene todo para ganar al segmento de mayor crecimiento del país, el hispano.



Para hacerla “Pick Up del Año 2019”, la he probado y se mostró muy segura y eficiente, con un diseño que enamora y una fuerte personalidad en las carreteras, además de querer tener la máxima fiabilidad en el segmento, como lo es su hermano mayor la F-150.



En comparación con la competencia, la nueva Ranger proporciona una calificación superior de economía de combustible estimada por la EPA en ciudad y una mejor calificación de economía de combustible combinada.

La Ranger ha obtenido una clasificación de economía de combustible estimada por la EPA de 21 mpg en ciudad, 26 mpg en carretera y 23 mpg combinados para camiones 4x2.

Cuando se configura como un 4x4, Ranger devuelve una clasificación de economía de combustible estimada por la EPA de 20 mpg en ciudad, 24 mpg en carretera y 22 mpg combinados.

Esta es la mejor clasificación de economía de combustible de la ciudad estimada por la EPA de todas las camionetas de tracción en las cuatro ruedas con motor de gasolina, y es una calificación de economía de combustible combinada sin igual estimada por la EPA.

Su motor EcoBoost de 2.3 litros de Ranger produce 270 caballos de fuerza, el 310 libras pies de torque, entregando el mayor torque de cualquier motor de gasolina en el segmento de pick ups de tamaño mediano.

Este motor llega acoplado con una transmisión de 10 velocidades, que cuenta con una combinación única de eficiencia, potencia y capacidad para todo tipo de terreno.

Cuando está debidamente equipado, tiene una capacidad de remolque de 7.500 libras, el mejor en su clase, con el paquete de remolque disponible y la carga útil máxima de 1.860 libras, lo que la deja como la mejor en su clase.

En carretera, conduce mejor de lo que uno espera de una pickup. La dirección electrónica asistida está bien afinada y las esquinas se despachan con un giro menor del cuerpo. El motor EcoBoost nunca parece que se cansa y produce solo un suave sonido.



Los asientos delanteros brindan más apoyo y ofrecen mejor espacio para la cabeza, comparados con la Toyota Tacoma. Los asientos traseros tienen suficiente espacio para adultos de tamaño medio.



La conectividad de Apple CarPlay y Android Auto vienen de serie con la configuración, y el Sync 3 funciona sorprendentemente bien, bien diseñada, es fácil de usar está equipada con gráficos muy nítidos.



Se destaca la función Navegación del Sync 3. Tiene la capacidad de tomar decisiones rápidas basadas en patrones de tráfico y accidentes.



Hay dos puertos USB montados en la consola. Otras opciones incluyen Ford+Alexa, control de voz mejorado, navegación incorporada y un sistema de sonido premium B&O Play by Bang & Olufsen.



Por todo lo descrito, la nueva Ford Ranger, es la “Pick del Año 2019”, y estoy seguro que va ser un éxito instantáneo, sobretodo en el mercado hispano donde el Toyota Tacoma ha estado reinando por mucho tiempo.



La construcción del Ranger comenzó en la Planta Ford en Wayne, Michigan, y con la producción en marcha en esa planta de ensamblaje, ya estará prontamente llegando a los concesionarios Ford de todo el país.