Ni la policía se escapa a las nuevas tendencias de los conductores

Los consumidores están dejando los sedanes y minivans, por los más prácticos y versátiles SUV’s y Croosovers.



Y los departamentos de policía no son inmunes a la ola de estos vehículos utilitarios, y por las mismas razones que la de los consumidores, la comodidad y versatilidad.



Los oficiales, como los conductores civiles, favorecen a la posición de asientos más altos en los vehículos más grandes y la facilidad de entrada y salida.



Los SUVs son más altos, son más fáciles de entrar y salir, pero cuando se trata de un policía alto y robusto, y un delincuente con mucho sobrepeso, un SUV es el vehículo ideal.



Anuncio

Hoy en día, la brecha de rendimiento entre los sedanes de la policía y los SUV también se ha reducido. Los nuevos SUV’s tienen capacidad de persecución como los sedanes, con un radio de giro bastante corto y engañosamente rápidos.



La tendencia es evidente tanto en los servicios de policía canadienses como en los de los Estados Unidos, donde los Ford Explorer y Chevrolet Tahoe, cuentan con paquetes policiales prácticamente iguales y en algunos casos superan a sus contrapartes de sedanes como el Dodge Charger y el Ford Taurus.



Estos sedanes probablemente seguirá siendo el vehículo de elección para patrullar las zonas urbanas, pero para los suburbios y las zonas rurales, los SUV”s se están convirtiendo en la norma.



La Policía Montada de Canadá. opera una formidable flota policial. Compra entre 1.800 y 2.000 vehículos al año. Su flota actual cuenta con 1.200 a 1.300 sedanes con paquetes policiales y 1.600 vehículos utilitarios.





Anuncio

No se conocen con precisión los totales fiables de las cifras de ventas de la flota policial. En los Estados Unidos, se calcula que puede llegar hasta 100.000 al año, pero hay muchos departamentos, como Nueva York, que no licencian y registran sus vehículos.



Solo Ford de Canadá que ofrece el sedán Police Interceptor, basado en el Taurus, y el Police Interceptor Utility, basado en el Explorer, promedia entre 1,700 y 2,000 ventas de vehículos por año, pero ni General Motors ni la Fiat Chrysler divulgan cifras de ventas en Canadá.



GM no ofrece sedanes de policía en Canadá, pero sus ventas de SUV están creciendo porque la policía se involucra en menos persecuciones de alta velocidad en el país vecino.



El costo de Chevy Tahoe por milla era menor que el de los sedanes de la policía, pero una gran alza de precios en 2015 aniquiló la mayor parte de ese beneficio.



Uno de los grandes puntos de venta para los compradores del Ford Explorer Utility para la flota de la policía, es su alto grado de partes comunes con el sedán Interceptor basado en el Taurus.



Están construidos esencialmente sobre la misma plataforma y comparten los principales componentes mecánicos. Las utilidades de Ford superan con mucho a los sedanes en las ventas de la policía estadounidense.



Ya nadie escapa a las nuevas tendencias, ni la misma policía.