El Audi RS 6 Avant de 591 caballos de fuerza llegará a los Estados Unidos

Estados Unidos es un país donde los wagones ya no son populares y los fabricantes ya no los venden, pero Audi no piensa así y quiera mostrar que su RS 6 Avant, si puede venderse.

El RS 6 Avant es más ancho por 1.6 pulgadas que el modelo regular y se nota por las abultadas defensas. El estilo en sí también es específico para el modelo RS, con una fachada única y un parachoques trasero muy agresivo que cuenta con enormes tubos de escape ovales envueltos en una pieza gruesa de adornos plateados.

Solo el techo, las puertas delanteras y el portón trasero se comparten con el A6 Avant normal.

Dentro de esa figura angular hay un V8 biturbo de 4.0 litros, bueno para 591 caballos de fuerza y 590 libras pies de torque.

El motor enviará su potencia a través de una transmisión automática de ocho velocidades sintonizada por Audi Sport y, por supuesto, la tracción total Quattro que operará una división de par 40/60 en condiciones normales de manejo. Puede enviar hasta el 85% de su potencia hacia atrás.

El RS 6 Avant cuenta con un sistema híbrido suave de 48 voltios que mejora el sistema automático de parada / arranque para una mayor eficiencia. También hay desactivación de cilindros que apaga la mitad de los cilindros bajo una carga constante.

Llega montada en llantas opcionales de 22 pulgadas y con una de las dos suspensiones disponibles.

La estándar es una suspensión neumática ajustable en altura, que es más rígida y más baja que las A6 estándar. Baja más a altas velocidades y puede levantar la nariz a bajas velocidades.

La suspensión opcional utiliza resortes de acero con amortiguadores variables de un solo tubo.

Las líneas hidráulicas y una válvula central unen los pares diagonalmente opuestos de amortiguadores. Al girar a gran velocidad, las válvulas regulan el flujo de aceite en el amortiguador de la rueda delantera desviada por resorte en el exterior de la curva, lo que ayuda a reducir el paso, a inclinación y movimiento de balanceo.

Su dirección deportiva es un sistema variable, mientras que la dirección de las ruedas traseras es una opción, y se puede actualizar los frenos de acero con unidades de cerámica de carbono, por algunos dólares más claro.

El interior presenta una rueda RS especial de fondo plano, además de algunos elegantes asientos deportivos. El Audi Virtual Cockpit también obtiene algunas lecturas especiales de calibre de alto rendimiento.

El Audi RS 6 Avant del 2020 llegará a los Estados Unidos en el 2020 si y saldrá a competir con el Mercedes E63 wagon que ha estado pululando en el mercado durante años.