La agencia para los refugiados de Naciones Unidas está “profundamente preocupada” por las nuevas restricciones impuestas por Estados Unidos a las solicitudes de asilo, alegando que ponen en riesgo a las familias vulnerables.

El comunicado de ACNUR, emitido el lunes en la noche, se produjo luego de que el gobierno de Donald Trump dijo que terminaría con las protecciones de asilo para la mayoría de los inmigrantes que se presenten en la frontera con México.

Está previsto que la medida entre el vigor el martes y afectaría a las miles de personas que huyen de la violencia y la pobreza en Centroamérica. Casi con toda seguridad, será recurrida ante los tribunales.

Según el plan, los migrantes que crucen otro país _ en este caso México _ para llegar a Estados Unidos, no podrán optar al asilo.

Según ACNUR, esta medida restringe el derecho a solicitar asilo y amenaza el derecho a no ser deportado a países donde los solicitantes puedan ser perseguidos.

