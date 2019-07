Grupo: civiles pagan el costo humano de la guerra en Yemen

La sociedad civil de Yemen está pagando el costo humano de la guerra que se libra en el país desde hace cinco años, dijo un grupo de derechos yemení el martes.

La ayuda humanitaria ha sido bloqueada en un momento de inminente hambruna y los civiles no pueden moverse por el país libremente ni marcharse, explicó Mwatana for Human Rights en un reporte presentado en París. El grupo documentó 74 casos de obstrucción de la ayuda o de su acceso, de los que culpó en su mayoría a los rebeldes chiíes, conocidos como hutíes y que cuentan con el respaldo de Irán.

El informe se basó en más de 2.000 entrevistas con yemeníes. El documento recoge además 52 casos de minas terrestres que provocaron lesiones a civiles y 150 ataques aéreos de la coalición, que en conjunto mataron a al menos 435 personas.

Una coalición liderada por Arabia Saudí, aliada con el gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, lucha contra los hutíes desde 2015. La guerra se cobró la vida de docenas de miles de personas.

