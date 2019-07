Cae avioneta con paracaidistas en Suecia; todos mueren

Una avioneta que llevaba paracaidistas a bordo se estrelló el domingo en el norte de Suecia al poco tiempo de haber despegado y las nueve personas que viajaban en la aeronave fallecieron, informaron las autoridades suecas.

El accidente ocurrió poco después de las 2 de la tarde (hora local) en la isla de Strosandskar. Varias personas que presenciaron el incidente dijeron que algunos de los paracaidistas trataron de saltar del avión justo antes de que se estrellara, de acuerdo con medios de comunicación suecos.

La autoridad aeroportuaria sueca, Swedavia, informó que se trataba de una avioneta GippsAero GA80 Airvan _un modelo australiano de un solo motor y que es popular entre los paracaidistas_ que despegó del aeropuerto de Umea. Se desconoce por el momento la causa del accidente.

“Puedo confirmar que todas las personas a bordo han muerto”, dijo Gabriella Bandling, portavoz de la municipalidad de la provincia de Vasterbotten.

Un testigo comentó a la televisora sueca SVT que escuchó un ruido fuerte proveniente del cielo y que después vio el avión desplomarse en la isla.

El primer ministro sueco Stefan Lofven expresó una “profunda tristeza” por el accidente en un comunicado enviado a la agencia de noticias sueca TT.

Envió su pésame a las familias de las víctimas y dijo que el gobierno estará en contacto con las autoridades que investigan el accidente “debido a que es de suma importancia investigar la causa”.

