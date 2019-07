Activistas de cambio climático bloquean calles de Londres

Manifestantes de un movimiento ambientalista bloquearon las avenidas de Londres y de cuatro ciudades de Gran Bretaña en una nueva ola de protestas para exigir una acción más rápida para combatir el cambio climático.

Cientos de simpatizantes del movimiento Extinction Rebellion, junto con un bote azul que tenía plasmada las palabras “Actúen Ahora” bloquearon la calle afuera de los Reales Tribunales de Justicia el lunes. Exigían que se desestimaran los cargos presentados contra más de 1.000 personas que fueron detenidas durante protestas para más acciones contra el cambio climático realizadas en los últimos meses.

También se llevaron a cabo manifestaciones en Glasgow, Cardiff, Bristol y Leeds.

En abril, los miembros del grupo bloquearon varios caminos y puentes londinenses durante 10 días de acciones diseñadas para alertar al público y a los políticos sobre la “emergencia climática”.

Gran Bretaña busca alcanzar unas emisiones de carbón nulas para 2050, pero Extinction Rebellion quiere que lo haga para 2025.

