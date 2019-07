Miles de evacuados por un incendio en una isla de Croacia

Miles de personas fueron evacuadas el martes de la zona donde se celebraba un festival en una isla de Croacia, después de que se declarase un incendio en una zona boscosa cercana.

El fuego se detectó de madrugada cerca de los clubes de playa donde se celebraba el festival, según la policía croata. Nadie resultó herido y las llamas estaban controladas, según indicó la policía en un comunicado.

La playa de Zrce, en la isla de Pag, es famosa por sus fiestas y festivales de verano.

En un primer momento no estaba claro qué había provocado el incendio.

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.