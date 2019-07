Boris Johnson sube apuestas del Brexit con plan para Irlanda

El favorito a convertirse en el próximo primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, subió el martes las apuestas en el Brexit al afirmar que rechazaría una controvertida parte del acuerdo de divorcio de la Unión Europea que aceptó la líder saliente, Theresa May.

El Parlamento británico rechazó el acuerdo de May, debido en buena parte a una medida que pretendía garantizar una frontera abierta entre el territorio británico de Irlanda del Norte e Irlanda, miembro de la Unión Europea.

Los partidarios del Brexit creen que la llamada “salvaguarda” mantiene a Gran Bretaña demasiado vinculada a las normas comerciales del bloque. Algunos han pedido una cláusula de salida o un límite de tiempo.

Pero durante un debate previo a las primarias, Johnson rechazó el lunes “plazos límite o vías de escape unilaterales o todos estos sistemas elaborados”.

Los líderes de la UE afirman que no puede haber un acuerdo de salida sin la salvaguarda.

La postura de Johnson parecía aumentar las posibilidades de un traumático Brexit sin acuerdo.

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.