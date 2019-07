Grecia regresa al mercado de bonos mientras bajan las tasas

Grecia emitió el martes una subasta de bonos a 7 años, su tercer intento en 2019 para recaudar fondos de los mercados internacionales, con el objetivo de aprovechar la mejora de las tasas de interés de endeudamiento para satisfacer sus necesidades de financiación para el año.

El objetivo de la subasta es recaudar 2.500 millones de euros (2.800 millones de dólares) y sigue a las emisiones de bonos a 5 y 10 años realizadas a principios de año. En total, las emisiones pretenden recaudar unos 7.000 millones de euros (7.900 millones de dólares).

La subasta del martes fue la primera del nuevo gobierno del primer ministro conservador Kyriakos Mitsotakis, que ha prometido un retorno constante a los mercados de bonos luego de tres rescates internacionales y de renegociar con los acreedores objetivos estrictos de rendimiento presupuestario.

Grecia ha prometido a los prestamistas un superávit presupuestario primario anual _el saldo antes del costo del servicio de la deuda_ de 3,5% para los próximos años, pero el nuevo gobierno quiere renegociar ese objetivo para 2021 en adelante.

“No pondremos en peligro el logro de los superávits primarios en 2019 y 2020. Debemos ser serios y coherentes con la ejecución del presupuesto”, dijo el portavoz del gobierno, Stelios Petsas, a la televisión estatal ERT a última hora del lunes.

“A medida que avancemos con nuestro plan de reforma, eso nos permitirá... plantear a nuestros socios y prestamistas la necesidad de reducir los superávits primarios a niveles más realistas”, agregó.

Los acreedores se han mostrado receptivos a la idea de reducir los objetivos que, en su opinión, son cruciales para mantener bajo control la enorme deuda nacional de Grecia, que es de alrededor del 180% del PIB.

“Cualquier reequilibrio de las políticas fiscales debería tener como objetivo fomentar el crecimiento y, al mismo tiempo, salvaguardar el logro del superávit primario acordado”, dijo el martes Klaus Regling, director del fondo de rescate ESM de la eurozona, en una conferencia cerca de Atenas.

