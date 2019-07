“Making the Band” de Diddy regresa oficialmente a la televisión.

El empresario musical anunció el lunes que la exitosa serie en la que descubrió a grupos populares como la banda femenina Danity Kane volverá a MTV en el 2020.

“Making the Band” debutó en ABC en el 2000, cuando Lou Pearlman, quien fue mánager de los Backstreet Boys y ‘N Sync, creó a la banda O-Town en el programa. Diddy lo actualizó para MTV en el 2002 e impulsó la carrera de Da Band.

Diddy también inició en la serie las carreras de Day 26, Donnie Klang y Danity Kane, que tuvo dos álbumes en el primer puesto de las listas de popularidad bajo su sello, Bad Boy Records.

Diddy se volvió viral la semana pasada cuando preguntó a sus seguidores si la serie debería volver.

El casting mundial comenzó el lunes en redes sociales.

