Avenatti: R. Kelly pagó 2 millones para callar a chica

El abogado de celebridades Michael Avenatti dijo el lunes que el cantante de R&B R. Kelly pagó 2 millones de dólares para mantener alejada del estrado a la supuesta víctima de un caso de pornografía infantil durante un juicio de 2008 que terminó con su absolución de todos los cargos.

“R. Kelly compró su absolución”, dijo Avenatti en una conferencia de prensa en la que proporcionó detalles de lo que dijo habían sido años de esfuerzos de Kelly por evitar que los abusos que cometió contra varias chicas se hicieran públicos. Dijo que Kelly pagó al menos a uno de sus asociados 100.0000 dólares para buscar los videos de él teniendo sexo con una menor de edad que estaban perdidos.

Avenatti dijo que representa a tres supuestas víctimas, tres padres de víctimas y tres personas asociadas con Kelly a las que llamó “soplones”.

Avenatti tiene sus propios problemas legales. El ex abogado de Stormy Daniels, quien dice que el presidente Donald Trump trató de pagar para que se mantuviera callada después de que tuvieron un encuentro sexual antes de que se volviera presidente, ha sido acusada en California y Nueva York de robar dinero de clientes y tratar de extorsionar a la marca Nike.

Los comentarios de Avenatti surgen días después de que fiscales federales anunciaran que han acusado formalmente a Kelly y a sus asociados en Nueva York y Chicago de tener encuentros sexuales ilegales y tratar de encubrirlos al pagar y amenazar a testigos y víctimas.

Kelly de 52 años fue arrestado y sigue bajo custodia federal. Se presentará en la corte el martes para la audiencia en la que se le fijará una fianza, en la que se espera que los fiscales argumenten que debería permanecer detenido porque es peligroso y corre riesgo de fugarse. Su abogado ha negado estas acusaciones.

Gran parte de lo que dijo Avenatti el lunes se ha mencionado en las acusaciones previas en términos generales.

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.