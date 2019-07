Panamericanos: Abandera presidente de México a delegación

El momento de cambio que vive México ayudará a que sus deportistas tengan una buena actuación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador el lunes durante el abanderamiento de la delegación mexicana que acudirá a la justa continental.

Los Panamericanos de Lima arrancan el viernes 26 de julio y México irá con la meta de lograr su mejor actuación en unos juegos realizados fuera de casa.

“Estoy seguro que se obtendrán buenos resultados porque se viven momentos de cambio en el país”, destacó López Obrador, un político de izquierda que asumió el gobierno en diciembre pasado. “Siempre que hay una transformación se avanza en lo cultural y en lo deportivo, así ocurrió después de la Revolución Mexicana y por eso estoy seguro que tendremos buenos resultados y que ustedes tendrán un buen desempeño”.

La mejor cosecha de medallas en una justa continental para los mexicanos han sido las 42 preseas de oro obtenidas en Guadalajara 2011, aunque fuera de casa su máximo registro son las 23 áureas conseguidas en Argentina, en Mar de Plata 2005.

La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Ana Gabriela Guevara, aclaró que la aspiración real es de 19 oros.

“Lo óptimo sería rebasar nuestra mejor participación fuera de casa, 27, 29 medallas, pero el pronóstico reservado y con los análisis que se han hecho se prevé que sean alrededor de 19 medallas”, subrayó Guevara. “Estos números están basados en comparativos en análisis que hemos hecho durante los últimos meses, pero como siempre, esperamos mucho más de su parte, ojalá se pueda dar”.

México viene de terminar en el sexto puesto del medallero en Toronto, donde se colgó 22 medallas de oro y fue superado por Colombia, Cuba, Brasil, Canadá y Estados Unidos.

En caso de que la expectativa de Guevara se cumpla y México sume 19 medallas de oro, sería su cifra más baja desde Río de Janeiro 2007, cuando regresó con 18.

“Vamos a seguir apoyando el deporte, es una prioridad el deporte para el desarrollo físico y mental”, dijo López Obrador. “También apoyaremos el deporte profesional y de alto rendimiento, yo los espero para que cuando regresen nos volvamos a encontrar y hagamos una evaluación y celebremos juntos por el bien del deporte y de México”.

Aunque el presidente afirmó que el apoyo al deporte es prioritario, la realidad es que en los últimos meses, deportistas y el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra, han lamentado el recorte al presupuesto que se dio bajo el nuevo régimen.

Para este año, el gobierno de López Obrador destinó 1,519 millones de pesos (unos 75 millones de dólares) para todo el deporte mexicano, una cifra 25% menor a la de 2018, cuando se ejercieron 2,108 millones de pesos durante el periodo de Enrique Peña Nieto, del partido oficialista PRI.

A diferencia de López Obrador, Peña Nieto destinó 7,119 millones de pesos al deporte en su primer año al cargo (2013).

Durante una parte de su discurso, el presidente reconoció que quizá el apoyo no ha sido total.

“Hay veces que ustedes no reciben todo el apoyo que merecen del gobierno, y el respaldo principal es el de sus familias desde que empezaron la práctica del deporte”, añadió el mandatario.

Guevara reveló que ante tal situación ha solicitado a la Secretaría de Hacienda una partida adicional de 500 millones de pesos, que servirán para que los deportistas puedan buscar clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Hemos puesto en la mesa la cantidad óptima que podemos tener de aquí a que termine el año, porque hay disciplinas que buscan clasificar y hay campeonatos por disputar, por eso necesitamos ese recurso”, explicó Guevara. “El estimado óptimo son 500 millones de pesos que están fundamentados”.

