Smith, de Redskins, se deshace al fin de férula

Alex Smith, quarterback de los Redskins de Washington, se deshizo por fin de la férula de fijación externa que se le colocó en la pierna derecha hace ocho meses, cuando sufrió una escalofriante fractura de tibia y peroné.

La esposa de Smith, Elizabeth, publicó el lunes una foto del jugador, quien sostiene los anillos exteriores de la férula metálica en una mano. Mediante su cuenta oficial en Twitter, el equipo reprodujo la foto, y le anexó el mensaje: "¡La férula está fuera! Es un gran paso para Alex en su recuperación”.

En vista de la gravedad de la lesión, es difícil que Smith vaya a jugar un solo partido de la próxima temporada. Washington reclutó al quarterback Dwayne Haskins en la primera ronda del draft.

Recientemente, Smith dijo que quiere jugar de nuevo en la NFL. Tiene contrato hasta 2022.

El mes pasado, el entrenador Jay Gruden dijo que la recuperación de Smith implicará “un proceso bastante largo”. Añadió que Smith podía lanzar, pero le faltaba un mes para deshacerse de la férula.

Ese paso está cumplido.

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.