En su regreso al estadio San Siro, Napoli empata con Milan

El Napoli recibió una bienvenida más cálida en el estadio San Siro que la de su visita previa, marcada por violencia y racismo de parte de los aficionados.

Aun así, el club sureño fue víctima de cantos territoriales de hinchas de Milan durante el empate sin goles el sábado en duelo de la Serie A.

Napoli pareció no notar los insultos provenientes de la zona sureste de las tribunas, ocupada por seguidores "ultra" de Milan.

"Este fue un ambiente completamente distinto", afirmó el técnico de Napoli, Carlo Ancelotti. "Todos los aficionados en el San Siro merecen un aplauso".

Ancelotti fue expulsado en los minutos finales del partido por protestar luego que el mediocampista español Fabián Ruiz, de Napoli, recibiera una polémica segunda tarjeta amarilla.

Ambos equipos tuvieron oportunidades de abrir el marcador y la posesión de balón fue casi equitativa entre Napoli y Milan, que el martes se enfrentarán de nuevo en el mismo estadio por los cuartos de final de la Copa de Italia.

Un aficionado del Inter de Milan murió después de enfrentamientos entre hinchas cuando Napoli visitó a Milan en diciembre pasado _un choque que también fue ensombrecido por cánticos racistas dirigidos al defensor de Napoli Kalidou Koulibaly.

Napoli se mantuvo en la segunda posición de la tabla, ocho puntos debajo de la Juventus, mientras que Milan se quedó en el cuarto sitio.

En otros resultados, Fabio Quagliarella anotó dos veces de penal por Sampdoria en la victoria de 4-0 sobre Udinese para ampliar su racha goleadora a 11 partidos consecutivos de Serie A, con lo que empata el récord de la liga impuesto en 1994 por el argentino Gabriel Batistuta con la Fiorentina.

Con 16 goles, Quagliarella se coloca en la cima de la tabla de goleo individual _dos dianas más que el portugués Cristiano Ronaldo y el colombiano Duván Zapata.

Por su parte, Sassuolo subió a la mitad superior de la tabla al golear 3-0 a Cagliari con anotaciones de Manuel Locatelli, el senegalés Khouma Babacar (penal) y Alessandro Matri.

