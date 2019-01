Tulowitzki será campocorto de NY mientras Didi vuelve

Los Yanquis consideran que Troy Tulowitzki será su campocorto titular al menos hasta que Didi Gregorius regrese, recuperado de la cirugía de Tommy John a la que se sometió a mediados del año anterior.

Sin embargo, el gerente general Brian Cashman no descarta la posibilidad de contratar a Manny Machado, uno de los más codiciados agentes libres en el mercado.

Y en su primera comparecencia ante los medios en este año, Cashman reveló que ha demorado las conversaciones para ceder en canje a Sonny Gray, hasta no saber si CC Sabathia estará listo para lanzar tras una cirugía para implantarle un stent en una arteria cardíaca.

Tulowitzki, cinco veces elegido al Juego de Estrellas pero ausente de las mayores desde julio de 2018, concretó el viernes su convenio con los Yanquis, por un año y 555.000 dólares, el monto mínimo en las Grandes Ligas, luego de aprobar los exámenes físicos.

"Esto no significa que vamos a obtener al Troy de antaño, el de los años con los Rockies de Colorado", reconoció Cashman. "Pero es emocionante soñar con lo que él es capaz de hacer cuando se encuentra saludable de una forma consistente. Fue un gran pelotero durante mucho tiempo".

Tulowitzki se perdió la temporada anterior, tras detectársele espolones óseos en los dos talones. Gregorius se sometió a la intervención quirúrgica del codo derecho el 17 de octubre, y Cashman espera que vuelva en junio, julio o agosto.

Nueva York evaluará qué papel desempeñará Tulowitzki cuando Gregorius recupere el puesto.

Tulowitzki idolatraba al retirado capitán de los Yanquis, Derek Jeter, y ha portado el número 2 en su honor. Seleccionado en cinco ocasiones para el Juego de Estrellas, cumplió 34 años en octubre y fue liberado por los Azulejos de Toronto el mes pasado.

Solo participó en 66 juegos en 2017 debido a un tirón y una lesión en el tobillo derecho. El tobillo requirió cirugía la primavera pasada y se perdió toda la temporada.

Gregorius se sometió a una cirugía en el codo derecho el 17 de octubre y no se prevé que regrese al diamante hasta el verano. En tanto, Nueva York también ha entablado negociaciones con Manny Machado, uno de los agentes libres más cotizados.

Si asume el papel de torpedero, permitiría que Gleyber Torres se mantenga en la segunda base y el dominicano Miguel Andújar en tercera.

Machado podría reemplazar a su compatriota Andújar en tercera si firma con Nueva York. Visitó el Yankee Stadium el mes pasado y cenó con dirigentes del club.

"Creo que fue una experiencia positiva, desde nuestra perspectiva", opinó Cashman.

Tulowitzki fue seleccionado por Colorado en la séptima ronda del draft de 2005 y se volvió una estrella con los Rockies. Luego de la temporada de 2010, firmó un contrato por 10 años y 157,75 millones de dólares que agregó 132 millones en siete temporadas.

Colorado lo transfirió en julio de 2015 a Toronto en un acuerdo que llevó al torpedero dominicano José Reyes a los Rockies.

Aunque Tulowitzki ayudó a que los Azulejos llegaran a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, su desempeño sufrió una caída al siguiente año y luego se vio afectado por las lesiones.

A Tulowitzki se le deben 20 millones de dólares para el próximo año, 14 millones para 2020 y una cláusula de recisión de 4 millones por una opción de equipo en 2021. Toronto pagará todo menos el mínimo de Grandes Ligas en el acuerdo con los Yanquis, que podría compensarse con su salario de 2019.

