Mercado pega 2 jonrones, incluido el que da ventaja a Indios

Los Indios querían recuperarse tras una serie decepcionante ante los Mellizos, líderes de su división. Óscar Mercado se cercioró de que así fuera.

El colombiano bateó dos jonrones, el segundo de los cuales significó la ventaja en el comienzo de la séptima entrada, para que Cleveland se impusiera el lunes 8-6 a los Tigres de Detroit.

Mercado, quien llegó al juego en una mala racha durante la que se había ido de 25-1, envió la pelota al graderío del jardín izquierdo frente al dominicano Víctor Alcántara (3-2), para quebrar el empate 5-5. Asimismo, el novato disparó un bambinazo solitario ante el abridor Daniel Norris en el quinto acto.

Los Indios han ganado nueve de 10 encuentros ante los Tigres en esta temporada, incluidos ocho en fila.

Cleveland perdió dos de tres duelos ante Minnesota, líder de la División Central de la Liga Americana, después de la pausa por el Juego de Estrellas. Los Indios están ahora a seis juegos de la cima divisional.

“Después de perder esos primeros dos juegos, obviamente nos sentimos muy presionados”, reconoció Mercado. “Ganar el juego de ayer fue algo absolutamente estupendo. En esta serie hemos ganado el primer juego, y definitivamente sentimos que hemos retomado el buen camino”.

El encuentro del lunes se interrumpió durante 54 minutos en la parte alta de la séptima entrada por una intensa lluvia. Las cuadrillas de trabajadores requirieron de casi media hora para colocar en condiciones la anegada franja de advertencia en los jardines.

Nick Wittgren (4-0) retiró al dominicano Jeimer Candelario con dos outs para poner fin al episodio, antes de que los Indios anotaran tres veces. El dominicano José Ramírez bateó un doble de dos carreras luego del cuadrangular de Mercado, quien atravesaba por su primer bache significativo con el madero desde que fue convocado de las menores, el 14 de mayo.

“Tengo que agradecer a mis compañeros por esto”, dijo. “Ellos saben cómo es esto. He conversado mucho con ellos. Me dijeron que algunas veces esto sucede”.

Por los Tigres, los venezolanos Víctor Reyes de 5-2, Harold Castro de 4-2 con una empujada, Miguel Cabrera de 5-0. El dominicano Candelario de 4-1 con una anotada y una remolcada.

Por los Indios, los puertorriqueños Francisco Lindor de 5-2, Roberto Pérez de 2-1 con dos anotadas. El colombiano Mercado de 5-3 con dos anotadas y dos impulsadas. Los dominicanos Carlos Santana de 5-1 con una anotada, Ramírez de 4-2 con dos producidas.

