Medias Rojas retiran de su nómina a Eduardo Núñez

Los Medias Rojas de Boston retiraron el lunes de su nómina al pelotero de cuadro Eduardo Núñez, quien concluiría así su etapa con el equipo al que ayudó a ganar la Serie Mundial el año pasado.

El dominicano bateaba para .228 en 60 juegos con Boston esta temporada, su tercera con la organización. El año pasado, tuvo un promedio de .265 con 10 jonrones en 127 compromisos, y también conectó un jonrón de tres carreras para ayudar a que los Medias Rojas ganaran el primer juego de la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles.

También el lunes, el derecho Ryan Weber y el primera base Sam Travis fueron convocados de nuevo de Pawtucket de Triple-A, y el derecho mexicano Héctor Velázquez fue mandado a esa misma sucursal.

