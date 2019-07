Fuente AP: Simmons y 76ers acuerdan por 170 millones

Los 76ers de Filadelfia y el base estelar Ben Simmons acordaron una extensión de contrato por cinco años y 170 millones de dólares, reveló a The Associated Press una persona familiarizada con la situación.

El convenio “max” es el último de gran calado por parte de un equipo que buscará lo que sería su primer campeonato de la NBA desde 1983.

Simmons, de 22 años, ganará alrededor de 8,1 millones de dólares esta temporada, la última de su contrato de novato por cuatro campañas. Su salario para la temporada siguiente saltará a cerca de 29,3 millones y crecerá a cerca de 39 millones en 2024-25, según la persona que habló el lunes con la AP en condición de anonimato porque el contrato no es oficial todavía.

El acuerdo consolida el núcleo de los 76ers para las siguientes temporadas. El estelar Joel Embiid y Al Horford están bajo contrato hasta 2023, Tobias Harris hasta 2024 y ahora Simmons hasta 2025. El dominicano Horford recibió un convenio por cuatro años y 109 millones de dólares, y Embiid acordó la temporada anterior un contrato por cinco años y 147 millones de dólares.

El gerente general de los 76ers, Elton Brand, tenía hasta mediados de octubre para alcanzar un contrato “max” con Simmons, pero no perdió tiempo en asegurar a otro jugador fundamental.

Simmons fue la primera selección global en el draft de 2016. Hizo su debut en la NBA en la temporada 2017-18 y fue el Novato del Año. Fue seleccionado al Juego de Estrellas por primera vez la temporada pasada. Ha promediado 16,4 puntos, 8,5 rebotes y 7,9 asistencias en sus dos temporadas.

“Creo que quiero trabajar en todo y seguir dejando que mi juego crezca”, dijo Simmons al final de la temporada. “Creo que algo en lo que mejoré mucho esta temporada fue el liderazgo”.

Los 76ers fueron eliminados en las semifinales de la Conferencia del Este por segunda temporada consecutiva.

Filadelfia tiene marca de 101-58 en temporada regular cuando Simmons juega. Ha tenido 22 triple-dobles en las últimas dos campañas. Es la tercera mayor cifra en la liga, empatada con la conseguida por Nikola Jokic, de Denver.

Los líderes en ese rubro son Russell Westbrook, recién cedido en canje por Oklahoma City, con 59, así como LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, con 26.

Simmons también suma 80 doble-dobles a lo largo de las dos campañas pasadas.

