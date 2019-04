Parlamento norcoreano se reunirá con la vista puesta en EEUU

La Asamblea Suprema del Pueblo podría aprobar formalmente las últimas políticas económicas del líder de Corea del Norte, Kim Jong un, y posiblemente respaldará un cambio en la estrategia hacia Estados Unidos tras el fracaso de la cumbre con su presidente, Donald Trump, en Hanói.

Está previsto que el parlamento norcoreano se reúna el jueves.

Kim preparó el camino para la reunión de la asamblea cuando dijo a una reunión de altos cargos del partido esta semana que "muestren un elevado alto sentido de la responsabilidad y la creatividad" de acuerdo con la "tensa situación actual", según reportes en medios estatales.

Las informaciones publicadas el miércoles no contenían comentarios sobre la cumbre de finales de febrero en Hanói.

En el pasado, Kim ya utilizó la inauguración de la asamblea y las reuniones políticas del partido que suelen precederla como una oportunidad para aclarar sus prioridades políticas.

