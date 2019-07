Un sismo daña edificios en Bali y otras islas de Indonesia

Un sismo remeció Bali y otras islas de Indonesia el martes, sembrando el pánico y dañando viviendas y otros edificios. No se reportaron víctimas de inmediato.

El epicentro del terremoto de magnitud 5,7 se localizó en el mar, a 82 kilómetros (51 millas) al suroeste de Denpasar, en Bali, y a una profundidad de 91 kilómetros (57 millas), según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos. La agencia de geofísica de Indonesia señaló que el temblor no tuvo potencia suficiente para causar un tsunami.

La Agencia Nacional de Desastres publicó en Twitter imágenes que mostraban una casa y una mezquita afectadas en Banyuwangi, en Java Oriental, y un templo hindú con desperfectos en Bali. Un video mostró daños en una ornamentada entrada en Nusa Dua, un enclave de resorts de lujo en Bali.

El principal hospital de Denpasar evacuó a sus pacientes, algunos de ellos con goteros intravenosos, a los terrenos del centro, de acuerdo con las imágenes de televisión. Numerosas escuelas y hoteles fueron también desalojados.

“Estábamos desayunando cuando de pronto todo en la habitación se remeció con mucha fuerza”, dijo George Stephen, un australiano de vacaciones en Kuta, Bali.

Los clientes salieron del hotel presas del pánico pero regresaron unos 15 minutos después, agregó.

Un terremoto registrado el domingo en la provincial de Maluku Norte causó dos muertos y daños en viviendas.

Indonesia, que tiene una población de más de 260 millones de personas, es propensa a sismos y erupciones volcánicas debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Un fuerte sismo y tsunami en el océano Índico en 2004 provocó la muerte de 230.000 personas en una decena de países, la mayoría de ellas ocurridas en Indonesia.

