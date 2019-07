Tres muertos, atrapados en derrumbe de edificio en India

Al menos tres personas fallecieron el martes en el derrumbe de un edificio residencial de cuatro plantas en un abarrotado vecindario de Mumbai, la capital financiera y del espectáculo de India. Los rescatistas buscaban a varias personas que se cree que podrían estar atrapadas entre los escombros.

Los rescatistas desplazados a la zona del siniestro, en el barrio de Dongri, una atestada zona residencial de la ciudad, sacaron a ocho personas con vida de los restos que fueron trasladadas a un hospital, dijo el bombero Ashok Talpade. Entre ellos había un niño que recibió el alta tras ser atendido, agregó.

El edificio estaba ubicado en una calle estrecha de una zona transitada, lo que complicó el envío de maquinaria pesada, apuntó Talpade, y añadió que la policía estaba utilizando perros rastreadores.

Las imágenes de televisión mostraron a personas formando una cadena humana para retirar los escombros con las manos.

“El edificio se derrumbó con un fuerte ruido y pensamos que era un terremoto”, dijo un residente en la zona a la televisora de noticias New Delhi Television.

La estructura tenía 100 años y en su interior vivían 15 familias, explicó el principal cargo electo del estado de Maharashtra, Devendra Fadanavis. Hace algún tiempo se pidió a las familias que evacuasen el inmueble, pero continuaron viviendo allí, señaló.

Los derrumbes de edificios son comunes en India durante la temporada monzónica, entre junio y septiembre, cuando las fuertes lluvias debilitan los cimientos de unas estructuras con bajos estándares de construcción.

El domingo, un inmueble de tres pisos colapsó en una zona montañosa en la localidad norteña de Solan por las lluvias del monzón causando 14 fallecidos.

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.